‘Ülke ekonomisini tasarrufla büyütelim'

Her yıl 31 Ekim’de kutlanmakta olan Dünya Tasarruf Günü kapsamında açıklama yapan Türkiye Hayat Emeklilik İcra Kurulu Başkanı Atilla Benli, tasarruf yapmanın makro düzeyde ülke ekonomisinin büyümesinde itici güç olduğunu söyledi. Benli, tasarrufun, bireysel düzeyde de yaşam standartlarının devamlılığını sağladığını belirterek, “Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile tasarruf yapmak ise bu yolda en etkili araçlardan biri ve birikimleri korumak, çoğaltmak ve bugünkü yaşam standardımızı yarınlara taşımanın ilk adımı” diye konuştu.

ÖRNEK BİR SİSTEM

Atilla Benli, “Ülkemizde 17. yılını dolduran BES’te 16 Ekim verilerine göre devlet katkısı dâhil 152.6 milyar TL fon büyüklüğüne, yaklaşık 6.9 milyon katılımcı sayısına, 2017 yılında uygulamaya geçen Otomatik Katılım uygulamasında ise yaklaşık 5.7 milyon çalışan sayısına ve 10.9 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. BES dünyadaki en iyi uygulamaların incelenmesi ile oluşturulmuş ve devlet tarafından güvence altına alınmış, örnek gösterilecek sistemler arasında yer almaktadır” dedi.

ÖNEMLİ KATKISI VAR

Aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği başkanı da olan Benli “BES, kişilerin yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde, yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlamaktadır. BES aynı zamanda ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlarken finans sistemini de güçlendirmektedir” diye konuştu.

BES DAHA AVANTAJLI



BES’te yer alan devlet katkısının avantajlarına değinen Atilla Benli, “2013 yılında uygulanmaya başlanan devlet katkısı ile ev hanımından çalışan kesime, öğrenciden çiftçiye kadar herkesin sisteme olan ilgisinin arttı” dedi. Benli “Yüzde 25’lik devlet katkısının hiçbir yatırım aracında olmadığını da göz önünde bulundurduğumuzda, alternatif yatırım araçlarına göre BES’in daha avantajlı olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.