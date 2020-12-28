Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yaptığımız hazırlıklar sayesinde artan talebe güçlü bir şekilde cevap verdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Platin Dergisi 'Platin Global 100 Ödülleri Dijitalleşme' Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gelişmiş dünya ile eş zamanlı bir şekilde, gerek kamuda gerekse özel sektörde dijitalleşme vizyonunu benimsediğini ve çok hızlı bir dönüşüme girdiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok sektörü yavaşlattığını kaydetti.

"BU DÖNÜŞÜMÜ HEPİMİZ BEKLİYORDUK"

Bilişim sektörü ve dijitalleşmenin Kovid-19 salgınına rağmen büyüdüğünü aktaran Karaismailoğlu, dijitalleşmedeki büyümeyi şu sözlerle açıkladı:

2020’de, iletişim ve haberleşme sektörü, % 14 oranında büyüdü. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki döneme göre, internet veri kullanım oranı; % 55, arttı. Eve kadar fiber internet abone sayısı; % 31 ve kablo internet abone sayısı da % 20 artış gösterdi. Bu dönüşümü hepimiz bekliyorduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz hazırlıklar sayesinde artan talebe güçlü bir şekilde cevap verdik. İnternet erişim potansiyelimiz kat be kat artarken, kullanıcılara yansıyan maliyetler 10 yıl öncesinin yüzde 10’una kadar indi."

Türkiye'nin dijital iletişim ve haberleşme alanında dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı seviyeyi yakaladığını aktaran Karaismailoğlu, "Öyle ki, yük, insan ve veri ulaştırmadan sorumlu bir Bakanlık olarak, ülkemizde, ulaştırmanın her modunda hızlı bir dijitalleşme sürecini başlattık. Yolcu ve yük taşımada tüm hizmetlerde dijitalleşmeyi sağlarken, bölgemizde ve dünyada lider ülke olmak yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesini tamamlayıp, tüm bileşenlere ve kamuoyuna ilan ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, yeni yapılan ve yenilenen kara, hava, demir ve denizyolları sistemlerini AUS sistemine uygun olarak işlettiklerini söyledi.

Bugün kullanılan Akıllı Otoyollar ve demiryollarında hata payını sıfıra indiren sinyalizasyon otomasyon sistemleri için yazılımları yerli ve milli olarak ürettiklerine dikkat çeken Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer yandan, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2020-2023 Eylem Planı hazırladık. 2020 yılı başından itibaren de sırasıyla 5A ve 5B uydularını uzaya fırlatacak Türkiye, halen yerli olanaklarla ürettiği 6A uydusunu tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Artık kendi ürettiğimiz uydularla uydu hizmetleri ihraç eden bir ülke olmaya doğru evriliyoruz."

"PEK ÇOK ALANDA MARKALAŞAN BİR TÜRKİYE VAR"

Dünyanın eski dünya olmadığını, Türkiye'nin de eski Türkiye olmadığını sözlerine ekleyen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye’nin artık dizginlerini kendi elinde tuttuğu, parlak bir geleceği var. Kurulan yeni dünyada, lojistikten, haberleşmeye, havayollarından, uydu hizmetlerine kadar pek çok alanda markalaşan bir Türkiye var. Bugün ulaştırma ve haberleşmede altyapısal ve üst yapısal yetkinliklerimizle bölgemizde bir oyun kurucu ülke haline geldik. Şimdi, sırada, dünya ölçeğinde başarılar ve sıralamalar var." dedi.

Gençlerin tabiriyle Türkiye'nin yazgısının değiştiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, "Bizler bir bir ülkenin ve bir milletin geleceğini tasarlıyoruz. Çocuklarımızın kaderini yeniden şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş ilkelerine uygun olarak ülkemizi "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak" için büyük bir azimle çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, gençlere şöyle seslendi:

"Ülkemizin yazgısı değişmiştir. Net (gençlerin tabiriyle). 2020’lere ve sonrasına her şeyiyle hazır bir Türkiye inşa edilmiştir. Türkiye geleceği parlak bir ülke olarak, ar-ge süreçlerinden başlayarak teknolojisini, dijitalleşme altyapısını, yazılımını, donanımını, ulaştırma ve haberleşme sistemlerini üretebilecek güçtedir. Kendinize güvenin. Daha gelişmiş bir ülkede, daha zengin, daha mutlu bir geleceği hep birlikte karşılayacağız. Yeter ki akıldan ve bilimden ayrılmayalım, öğrenme ve başarma azmimizi kaybetmeyelim.”

Platin Global 100 Ödül Töreni'ne katkı yapan ve katılan kuruluşlara teşekkürlerini sunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ödül sahiplerini tebrik ederek, 2021 yılı için mutluluk ve esenlikler diledi.