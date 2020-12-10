Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Çin'e giden tren iftiralara rağmen bugün Hazar Denizi'ni geçecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi bölge müdürlüklerimizin ürettikleri raylı sistem araçları, büyük şehirlerimizin kent içi raylı sistemlerinin ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte ürünlerdir. Bu kapsamda 4 araçlı 8 set toplam 32 elektrikli banliyö aracı, 2023 yılı sonuna kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.



AA'da yer alan habere göre, Karaismailoğlu, "YHT (Yüksek Hızlı Tren) ile Ankara-Eskişehir-İstanbul arasında seyahat adeta bir keyfe dönüşmüştür. Ankara-Eskişehir arasında ulaşımın yüzde 65'i YHT ile yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

ÇİN'E GİDEN TREN İFTİRALARA RAĞMEN BUGÜN HAZAR DENİZİ'Nİ GEÇECEK

Karaismailoğlu, Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine ilişkin, "Yapılan iftira ve saldırgan tavırlara rağmen trenimiz yoluna devam ediyor. Trenimiz, Azerbaycan'a ulaştı ve bugün Hazar Denizi'ni geçerek Kazakistan'a ulaşarak Çin yolculuğuna devam etmektedir. Önümüzdeki hafta Çin'e varacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, demiryolu hat uzunluğunun 17 bin 527 kilometreye çıkarılacağını açıklayarak, "Karasal yük taşımacılığında demiryolu payını daha artıracağız. Ülkemizin doğu-batı aksında uluslararası İpek Demiryolu hattının önemli bir geçiş ve lojistik merkezi haline getireceğiz." açıklamasında bulundu.



Karaismailoğlu, "Demir yolu reformumuz kapsamında çok önemli bir başarı da demir yolunun üzerindeki donanımsal ve yazılımsal tüm ürünleri kendi fabrikalarımızda üretebiliyor olmamızdır. Bugün demir yolu lokomotif, vagon ve otomasyon sistemlerimizi yerli ve milli olarak geliştiriyoruz." dedi.

