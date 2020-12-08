Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Milli elektrikli trenin seri üretimi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı konuşmada Milli Elektrikli Tren Seti’nin üretimine başlandığını belirterek, “2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz” dedi.

225 KİLOMETRE HIZ



TÜRASAŞ’ın halen elektrikli ana hat lokomotifi, hibrit lokomotif, dual lokomotif ve özgün motor projelerini başarıyla yürüttüğünü dile getiren Karaismailoğlu, “TÜRASAŞ’ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti. Bu hızlı tren 225 kilometre/saat hıza sahip olacak” diye konuştu.

YÜZDE 80 YERLİLİK OLACAK



Bakan Karaismailoğlu “Milli elektrikli Tren Seti projemizde yerlilik oranı tasarım aşamasında yüzde 60, üretim aşamasında yüzde 80 olacaktır” dedi. Ulaşım maliyetleri ve süresinde sağlanan büyük tasarruf sayesinde, hem Türkiye’nin hem sanayicinin rekabet gücünün artacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, demir yollarında reform yaptıklarını söyledi.