Ukrayna'dan dev davet

Türkiye’ye ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türk iş dünyasıyla buluştu. Limak, Kolin, Makyol, Özaltın gibi inşaat şirketlerinin de bulunduğu 30’a yakın firma temsilcisinin hibrit olarak katıldığı zirvede Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkedeki yatırım ve özelleştirme projelerine Türkleri davet etti. Şmıgal, Türkiye’nin Ukrayna için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirterek, “Türkiye’nin sahip olduğu kamu-özel sektör iş birliği tecrübesinden Ukrayna faydalanacak. İki ülke arasında özellikle altyapı, inşaat, enerji alanlarında iş birliği olabilir ve birlikte iş yapabilirler” diye konuştu.

Ukrayna’nın Türkiye ile birlikte büyümek istediğini aktaran Şmıgal, “İnanıyorum ki birlikte büyüyeceğiz. Pandemiye rağmen Ukrayna ve Türkiye birlikte gelişiyor. Pazarlarımız ve ekonomilerimiz gelişiyor” diye konuştu. Ukrayna’nın Türk iş dünyası ve özel sektörü için pek çok yeni fırsat sunduğuna değinen Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Kryklii ise “3 büyük özelleştirme projemiz bulunuyor. Limanlarla ilgili özelleştirme çalışmalarımızı tamamladık. Burada bulunan Türk iş dünyasının yatırım yapacağı pek çok alanda proje var” dedi.

6 OTOYOL, 7 İSTASYON



Kryklii “Türk iş insanları için Ukrayna’daki altyapı ve yatırım projeleri için de bir atlas hazırladık. Örneğin; değeri 2 milyar doları bulan 6 büyük otoyol projemiz bulunuyor. Ayrıca Çernivtsi ve Kherson Havalimanı için Türk iş dünyasının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” diye konuştu. Kryklii, ayrıca inşa edilecek 7 tren istasyonu için de davette bulundu. Toplantıda DEİK Başkanı Nail Olpak da “Türkiye’nin kamu-özel sektör iş birliği tecrübesi Ukrayna’ya fayda sağlayacak” dedi.

‘SERBEST TİCARET ER YA DA GEÇ OLACAK’



Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatan Şmigal “Yasal prosedürlerin tamamlanması için biraz zaman gerekecek. Ama er ya da geç kesinlikle bu noktaya geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.