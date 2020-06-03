Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Haziran ayı ücretsiz izin sorgulama nasıl yapılacak?

İş yerlerinin 3 ay işçi çıkaramayacağının açıklanmasının ardından iş verenler çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaya başlamıştı. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği başvuru sisteminin açıldığını duyurmuştu. Ücretsiz izin ödeneğine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?



Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL olarak açıklandı. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödeme yapılacak. Haziran ayı içinde ödemelerin 8 Haziran'da başlaması bekleniyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin desteği almak için başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapmaları gerekiyor.

Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak özellikle belirten Bakan Selçuk, sözlerinde şu ifadeleri de kullandı;

"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."

Bakan Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını vurguladı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin desteği miktarı ise günlük 39.24 TL olrak belirlendi. Bu rakam, günlük asgari ücretin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir. Aylık ücret desteği 1.177 TL olmakla birlikte damga vergisi kesildikten sonra işçiye 1.168 TL ödenecektir.

Bakan Selçuk daha önceki açıklamalarında şu sözleri söylemişti;

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek."