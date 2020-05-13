Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yatacak? Ücretsiz izin başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Ücretsiz izin başvuru ve sorgulama ekranı araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile işyeri kapatılan veya işleri azaldığı için ücretsiz izne çıkan vatandaşlara devlet destek veriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödenek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında konuşan Bakan Selçuk başvuruların 700 bini aştığını söyledi. Ücretsiz izin ödeneği onaylananlar ödemenin ne zaman yatacağını merak ediyor. Ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ücretsiz izin ödemelerine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz gün (7 Mayıs) yaptığı açıklamada "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." dedi. Aynı zamanda "Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı firmaların yaptıkları başvurulara göre değişiyor. Belli bir miktarın ödemesi bugün yapılacak. Pey der pey yapılacak ödemeler haftaya Pazartesi, Salı günleri de devam edecek" diyen Bakan Selçuk ücretsiz maaş desteği ödeme tarihlerini böylelikle duyurmuş oldu.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin desteği almak için başvuru sistemi üzerinden işverenler ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek bildirimlerini yapmaları gerekiyor.

Ücretsiz izin desteğiyle Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuramamış çalışanları koruma altına almak özellikle belirten Bakan Selçuk, sözlerinde şu ifadeleri de kullandı;

"Ücretsiz izin desteği de SGK üzerinden açıldı. İşverenlerimizin alışkın olduğu bir ücretsiz izin modülü vardı. Buna yeni bir modül ekleyerek, Kovid-19 ücretsiz izin formu diye bir modül açtık. İşverenlerimiz, SGK'deki bu sistem üzerinden pandemi sürecindeki ücretsiz izinleri de bildirecekler. Biz de bildirilen çalışanlarımıza günlük 39 liralık nakdi ücret desteği sağlamış olacağız."

Bakan Selçuk, iş akitlerinin feshedilmesinin kısıtlanmasına yönelik soruya karşılık, bununla ilgili denetimleri ve idari para cezalarını getirdiklerini, üç aylık sürede bu konuda da denetimlerin yapılacağını vurguladı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin desteği miktarı ise günlük 39.24 TL olrak belirlendi. Bu rakam, günlük asgari ücretin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir. Aylık ücret desteği 1.177 TL olmakla birlikte damga vergisi kesildikten sonra işçiye 1.168 TL ödenecektir.

Bakan Selçuk daha önceki açıklamalarında şu sözleri söylemişti;

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek."