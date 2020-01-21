Ücretli öğretmenlik 2020 başvuruları nasıl yapılır? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar?

Ücretli öğretmenlik başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılır? Ücretli öğretmen maaşı, girdikleri ders saatine göre değişir. Hesaplama işlemi ders saatine göre yapılıyor. Haberimiz içerisinden e-Devlet başvuru ekranına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği sayesinde e-devlet sistemi üzerinden başvurular gerçekleştirilebiliyor.

PTT’den ya da internet üzerinden mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınabilen e devlet şifresiyle vatandaşlar sisteme giriş yaptıktan sonra karşılarına çıkan ekrana ‘ücretli öğretmenlik’ terimini yazarak arama gerçekleştirecek.

Adaylar açılan sayfada ‘Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu’ başlığına tıklayarak, başvuru formunda yer alan bilgilerini teyit ederek ileri butonuna tıklayacak. Tercih aşamasında ise mezun olunan okul kapsamında birden fazla mezuniyet bilgisi tercih edilebilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı, girdikleri ders saatine göre değişir.Ücretli öğretmen maaşı hesaplama ders saatine göre yapılmaktadır. Ücretli öğretmen saat ücreti bir ders saati için ödenen tutar 16 TL'dir. Eğer belirli bir ders saati sonrası Asgari Geçim İndirimi hesaba katılacağı için maaşları artmaktadır. Bir ücretli öğretmen ortalama ayda 120 saat derse girebilmektedir. Ortalama aylık ücret tahmini olarak 1900 TL olarak karşımıza çıkıyor..

Ücretli öğretmen ek ders ücreti yoktur. Resmi tatiller için verilen ek ders ücreti verilmemektedir.

Sigorta prim gün sayısı ise aylık değil, toplam ders saati günlük çalışma saatine (120 saat/8) bölünerek hesaplanır. Yani sigorta pirim gün sayısı 16 gün üzerinden hesaplanır.