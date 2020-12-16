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16 Aralık 2020 Çarşamba 08:13 | Son Güncelleme:

Uçakta kabin bagajı uygulaması yarın itibarıyla normale dönüyor

Uçakta kabin bagajı uygulaması yarın itibarıyla normale dönüyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan uçaklara kabin bagajı alımı yarın itibarıyla normale dönüyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan uçaklara kabin bagajı alımı yarın itibarıyla normale dönüyor.

Konuyla iligli olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi şunları söyledi:

 "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi kabin el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" 
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