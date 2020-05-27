Uçak ve tren bileti satışta

Ramazan Bayramı’nın bitmesiyle birlikte ulaşımda normalleşme adımları başlıyor. Bu kapsamda biletleri daha önce satışa çıkarılan hava yolu sektöründe iç hat seferlerin 4 Haziran, dış hat seferlerin ise 10 Haziran itibarıyla başlaması öngörülüyor. Demir yolu sektöründe ise konvansiyonel ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında seferler yarın başlıyor. Biletler önceki gün internet üzerinden satışa sunuldu.

1.600 BİLET SATILDI



Satışın ilk günü 1.600 bilet satıldı. Bugün ise gişelerden de satış başlayacak. Yarından itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapılacak. Talebe göre seferler artacak. Bilet fiyatında herhangi bir zam olmazken YHT’ler yüzde 50 kapasite ile ve koltuk atlayarak çapraz düzende yolcu taşıyacak. Seferler sosyal mesafe kurallarına göre yapılacak ve maskesiz yolcu alınmayacak. Ayrıca yolcuların koltuk değişimine de izin verilmeyecek.

YHT’ler koltuk atlayarak çapraz düzende yolcu taşıyacak.

HER HES KODU ALAN BİNEMEYECEK



Hem hava hem de demir yolunda bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise ‘seyahat izin belgesi’ alınması da gerekiyor. Sağlık otoritelerinin seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak. Yolcular, Seyahat İzin Belgesi’ni elden garda ilgili TCDD yöneticisine sunacak. Havaalanında da benzer uygulama olacak.

İLK SEFER YARIN SABAH 7.00’DA



YHT seferleri yarın saat 07.00’de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak. İlk treni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurlayacak. Karaismailoğlu “Hastalık belirtisi gösterenler trene alınmayacak” dedi.

UÇAĞA BİNİŞ SIRAYLA OLACAK



Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran’da başlatacağı iç hat uçuşlarında yolcuları anonsla ve sıra numarasına göre uçağa alacak. Koridorda kuyruk ve temas olmayacak. El bagajı yerine küçük el çantasına izin verilecek. Biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sıra beklenecek. Her dört saatte bir maske değişimi zorunlu olacak.