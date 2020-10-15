Uçak kaçırma derdine son

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce geliştirilen ‘Uçuş Rehberim’ uygulamasını tanıttı. Karaismailoğlu, “Artık uçuş süreci farklı bir teknolojik deneyime dönüşüyor. Uygulamamızdaki uçuş takip özelliğiyle yolcularımız anlık bildirimlerle uçak kaçırma derdini ortadan kaldıracağız” dedi. Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

YOĞUNLUK AZALACAK



“Yolcular artık uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecek. ‘Aracım Nerede?’ hizmetiyle havalimanlarına aracını park eden yolcular araçlarını aramak zorunda kalmayacak.” Bakan Karaismailoğlu, tüm havalimanlarında kullanılması hedeflenen uygulamayla, alanlardaki yoğunluğun azaltılacağına dikkat çekti.

HERKESE GÜNLÜK 2 GB ÜCRETSİZ İNTERNET



Bakan Karaismailoğlu, “Uçuş Rehberim’le havalimanlarımızda dileyen herkes mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz bir şekilde internetten faydalanabilecek” dedi.