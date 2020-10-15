  • $7,9405
  • 9,3074
  • 486.972
  • 1180.43
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
15 Ekim 2020 Perşembe 22:52 | Son Güncelleme:

Uçak kaçırma derdine son

Uçak kaçırma derdine son

‘Uçuş Rehberim' adlı mobil uygulamayı tanıtan Bakan Karaismailoğlu, “Yolcularımıza göndereceğimiz anlık bildirimlerle uçak kaçırma dertlerini ortadan kaldıracağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce geliştirilen ‘Uçuş Rehberim’ uygulamasını tanıttı. Karaismailoğlu, “Artık uçuş süreci farklı bir teknolojik deneyime dönüşüyor. Uygulamamızdaki uçuş takip özelliğiyle yolcularımız anlık bildirimlerle uçak kaçırma derdini ortadan kaldıracağız” dedi. Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

YOĞUNLUK AZALACAK

“Yolcular artık uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecek. ‘Aracım Nerede?’ hizmetiyle havalimanlarına aracını park eden yolcular araçlarını aramak zorunda kalmayacak.” Bakan Karaismailoğlu, tüm havalimanlarında kullanılması hedeflenen uygulamayla, alanlardaki yoğunluğun azaltılacağına dikkat çekti.

HERKESE GÜNLÜK 2 GB ÜCRETSİZ İNTERNET 

Bakan Karaismailoğlu, “Uçuş Rehberim’le havalimanlarımızda dileyen herkes mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz bir şekilde internetten faydalanabilecek” dedi.  

<p>600 kişilik bir ekip tarafından sürdürülen yerli koronavirüs aşısının üretim safhaları görüntülen

Yerli Kovid-19 aşısının üretim safhası ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Düzce'de özel çocuklar antik tiyatrodaki kazı çalışmalarına katıldı

En kolay pişen kuru fasulye çeşitleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.