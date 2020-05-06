Üç boyutlu çekim, dört dörtlük kar

ÖZGÜL ÖZTÜRK

Koronavirüs nedeniyle vatandaş evden çıkamayınca firmalar hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye başladı. Gayrimenkul şirketleri, turizmciler, sergi organizatörleri 360 derecelik sanal turlar ve ya 3 boyutlu turlarla ürün ve mekanlarını tanıtmaya çalışırken bu sektöre yönelik hizmet veren fotoğraf ve mobil yazılım ajanslarına talep yükseldi. Lazer taramalı fotoğraf makineleriyle firmalar için 3 boyutlu mekan çekimleri yapan Mekandagez kurucusu Aytaç Korkusuz, “3D tanıtımlara Türkiye’de bu dönem ilgi arttı. Başta gayrimenkul ve sergi şirketleri olmak üzere firmalardan gelen talep yüzde 20 arttı” dedi.

YAZILIM GELİŞTİRİYOR

YS Tasarım’ın kurucusu Savaş Sarı da, Türkiye’de ağırlıklı olarak oyun dünyasında kullanılan artırılmış gerçeklik kavramının önümüzdeki dönemde başta turizm ve emlak sektörü olmak üzere birçok sektörde ön plana çıkacağını söyledi. Firmalara 360 derece tanıtım imkanı sunan mobil yazılımlar geliştirdiklerini ifade eden Sarı, “İnşaatçılar, emlakçılar ve otelcilerin müşterilerine sanal gerçeklik ortamında odaları gezdirebileceği bir yazılım üzerinde çalışıyoruz” dedi. 360 derece tur ve online gösterimler sunan Avrupalı Immoviewer şirketi de Türkiye’de gayrimenkul sektörünün en fazla kullandığı gayrimenkul teknolojileri firması olarak öne çıkıyor.

Emlak arama oranını %95 artırıyor

İnşaat sektöründe devrim olan sanal tur programları saatler süren daire gezme işlemlerine son verirken, inşaat sektörünün yanı sıra otel sektöründe de oda gezme işlemleri pratik hale getiriyor. Bu uygulamayla sanal gerçeklik gözlüklerine gerekli oda verileri yükleniyor. Böylece sanal gözlük cihazları müşterileri gezdiren bir eleman haline dönüşüyor. Bir konut, mekan ve ya sergiyi içindeymişsiniz gibi gezme imkanı sunan üç boyutlu tanıtım videoları gayrimenkul arama oranını yüzde 95 artırırken, tatil yerlerinin doluluk oranına yüzde 14 katkıda bulunuyor.

VİDEOLU İLAN SAYISI YÜZDE 95 YÜKSELDİ



Türkiye’nin en büyük ilan ve ticaret sitelerinden Sahibinden.com, görüntülü aramayla gezme ve 3 boyutlu tur seçeneğini sistemine ekledi. Sahibinden.com’un pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Nazım Erdoğan, “Videolu ilan adetlerinde geçtiğimiz yılın mart ve nisan aylarına göre yüzde 95 artış var. Ev ve otomobil arayanların yarısından fazlası ‘Görüntülü Arama ile Gezilebilir’ seçeneği işaretledi” dedi.