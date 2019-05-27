Uber'de sürücü ve yolcu 74.7 milyon ceza yedi!

Yelda GÖKDAĞ

İçişleri Bakanlığı, Turizim Servis Güzergahı İzin Belgesi ve Yolcu Taşıma Ruhsatı olmadan şehir içi taşımacılık yapan UBER Sistemine kayıtlı araçlara ve mevzuata aykırı şekilde bu hizmetten faydalanan turizim firmaları ve yolculara kesilen cezaları açıkladı. Başvuran taksici esnafı, İstanbul’da UBER’e kayıtlı araçların şehir içinde izinsiz yolcu taşımacılığı yaptığı yönünde şikayette bulundu.

2.814 ARAÇ MEN EDİLDİ

Raporda, son 14 ayda, İstanbul’da mevzuata aykırı taşımacılık yapan 22 bin 632 UBER sürücüsüne 67 milyon 714 bin TL para cezası kesildi. UBER araçlarından hizmet alan turizm firmaları ile yolculara da 7 milyon 749 bin TL ceza uygulandı. Denetimler sonucu 2 bin 814 araç trafikten men edildi.

YOLCUYA DA CEZA

Aynı raporda, “UBER sistemine kayıtlı araçların şehir içi yolcu taşıma hakkı bulunmamaktadır. İstanbul ilini ziyaret eden turistlere verilecek taşıma hizmeti ise Turizim Servis Güzergahı İzin Belgesi ile yapılmaktadır. Bu belge olmadan yolcu taşımacılığı yapan UBER’e kayıtlı araçlardan hizmet alan turizm firmalarına ve yolculara da toplam 7 milyon 749 bin TL ceza uygulanmıştır” açıklaması yapıldı.