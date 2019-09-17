TYP nedir? İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?
İŞKUR TYP başvuruları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. İŞKUR TYP başvuru şartları araştırılıyor. Toplum Yararına Programların (TYP) başvuruları başladı. 16 Eylül’de başlayan başvurular 20 Eylül’e kadar devam edecek. Daha sonra belirtilen tarihlerde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. İŞKUR TYP başvuru şartları ile ilgili detaylar haberimizde.
İŞKUR iş ilanları araştırılıyor. İş arayan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyorlar. Toplum Yararına Programların (TYP) başvuruları başladı. 16 Eylül’de başlayan başvurular 20 Eylül’e kadar yapılabilecek. Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
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KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları