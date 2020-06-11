TVF, 'maden holding' için düğmeye bastı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile raporların görüşüldüğü oturumda sunum yapan Sönmez, TVF’nin Adana Ceyhan bölgesinde toplam 10 milyar dolar petrokimya yatırım projesi olduğunu belirtti. Sönmez, maden projelerini de devreye soktuklarını, 20’ye yakın önemli, kıymetli madeni TVF altına aldıklarını vurguladı.

CARİ AÇIĞA KARŞI



Cari açığa yönelik başka bir projenin yerli kömürden elektrik üretimi olduğuna değinen Sönmez, TVF’nin büyük bir linyit yatağı olan Afşin-Elbistan C segmentini aktive etmek için fiili olarak çalıştığını kaydetti. Bu 3 konunun Türkiye’nin cari açığına dönük yatırımları olduğunu vurgulayan Zafer Sönmez, bu yatırımlara Türkiye’nin ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.