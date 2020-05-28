28 Mayıs 2020 Perşembe 05:21 | Son Güncelleme:
Tuz Gölü'ne gaz deposu salgına rağmen tam gaz
Azeri SOCAR'ın sondaj birimi SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi'nin salgına rağmen tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Ramin İsayev, gaz depolama alanlarının oluşturulması için planlanan 40 kuyunun açıldığını belirterek, “Operasyonlarımız planladığımız tarihin önünde başarıyla devam ediyor. 40 kuyudan 17’sinde sondaj işlemi bitti. 6’sında da çalışmalar başladı. Ekim sonunda projeyi bitirmeyi planlıyoruz”dedi. İsayev, söz konusu projenin toplam değerinin 103 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. İsayev “Dünya genelinde koronavirüs salgını ilan edildikten sonra biz de harekete geçtik. Çalışan arkadaşlarımızın sağlıkla ilgili tedbirlerini aldık. Çalışma alanlarımızı tamamen izole ettik” diye konuştu.