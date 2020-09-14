TÜSİAD'dan Doğu Akdeniz açıklaması! 'AB sorunun değil çözümün parçası olmalı'

TÜSİAD, Doğu Akdeniz’de yaşananlarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Doğu Akdeniz’deki temel sorunun, deniz yetki alanının sınırlandırılması olduğunu belirten TÜSİAD açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bölgedeki enerji kaynakları siyasi sürtüşme kaynağı olarak değil, çok taraflı işbirliği için bir fırsat olarak kullanılmalıdır. Ön koşulsuz müzakereleri başlatmak ihtiyacı vardır. Akdeniz Barışının, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları dikkate alınmadan başarılamayacağı açıktır. Avrupa Birliği’ni daha aktif ve tarafsız bir rol üstlenmeye davet ediyoruz.”

GERGİNLİĞİ ARTIRMA



“Üyelik statüsü nedeniyle taraflardan birine koşulsuz destek vermek AB’yi hem adil ve güvenilir bir arabulucu olmaktan yoksun bırakır, hem de çözümden ziyade sorunun parçası haline getirir. Yaptırımlar veya askeri gerilimin tırmandırılması tehdidi ters etki yaratır ve yalnızca gerginliğin artmasına sebep olur.”