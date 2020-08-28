Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3626
  • 8,7242
  • 456.43
  • 1108.93
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. TUSAŞ'tan genç mühendislere fırsat
28 Ağustos 2020 Cuma 01:08 | Son Güncelleme:

TUSAŞ'tan genç mühendislere fırsat

TUSAŞ'tan genç mühendislere fırsat

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Türkiye'nin nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik hayata geçirdiği Senin Kariyer Yolun (SKY) Stajyer Mühendis Programı'na başvurular başladı.

TUSAŞ’la protokolü bulunan üniversitelerden ilgili mühendislik dallarında eğitim gören 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin dahil edileceği program, Kasım 2020 döneminde başlayacak. Programa kabul edilen öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre yönlendirileceği program Mayıs 2021’e kadar devam edecek.

PROJELERE TANIKLIK

Bu yıl makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, bilgisayar, imalat, metalurji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin kabul edileceği program, TUSAŞ’ın Ankara, İstanbul ve Bursa yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Milli projelere yakından tanıklık etme imkanı kazanacak öğrenciler, mühendislik pratiği ve farkındalığının yanı sıra üniversitelerde öğrendikleri bilgileri, TUSAŞ’ın nitelikli mühendis ve teknisyenleri sayesinde pratiğe dönüştürme imkanına sahip olacak. 

KARİYER İÇİN SON BAŞVURU GÜNÜ 27 EYLÜL

Programa başvurular için son tarih 27 Eylül olarak açıklandı. Başvuru için ‘www.seninkariyeryolun.com’ ve ‘www.vizyonergenc.com’ siteleri ziyaret edilebilecek. 2008’de Türkiye’deki öğrencilerle başlayan program, toplam 1000 öğrenciye staj imkanı sağladı. Programa geçen yıl yurtdışındaki Türk mühendisler de eklendi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
ABD Başkanı Trump'tan 'NBA' açıklaması: Siyasi bir örgüt haline geldi!
İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması
'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
Trump'ın kararı sonrası Walmart ve Microsoft'tan TikTok hamlesi... İş birliği yapacaklar!
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Sultangazi'de fabrikada patlama

Sultangazi'de fabrikada patlama

Uzmanlar uyarıyor! Hastalara tarhana çorbası içirmeyin

Uzmanlar uyarıyor! Hastalara tarhana çorbası içirmeyin

Emniyete yeni birim: Doğa ve hayvan polisi göreve başladı

Emniyete yeni birim: Doğa ve hayvan polisi göreve başladı