TUSAŞ'tan genç mühendislere fırsat

TUSAŞ’la protokolü bulunan üniversitelerden ilgili mühendislik dallarında eğitim gören 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin dahil edileceği program, Kasım 2020 döneminde başlayacak. Programa kabul edilen öğrencilerin uzmanlık alanlarına göre yönlendirileceği program Mayıs 2021’e kadar devam edecek.

PROJELERE TANIKLIK



Bu yıl makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, bilgisayar, imalat, metalurji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin kabul edileceği program, TUSAŞ’ın Ankara, İstanbul ve Bursa yerleşkelerinde gerçekleştirilecek.

Milli projelere yakından tanıklık etme imkanı kazanacak öğrenciler, mühendislik pratiği ve farkındalığının yanı sıra üniversitelerde öğrendikleri bilgileri, TUSAŞ’ın nitelikli mühendis ve teknisyenleri sayesinde pratiğe dönüştürme imkanına sahip olacak.

KARİYER İÇİN SON BAŞVURU GÜNÜ 27 EYLÜL



Programa başvurular için son tarih 27 Eylül olarak açıklandı. Başvuru için ‘www.seninkariyeryolun.com’ ve ‘www.vizyonergenc.com’ siteleri ziyaret edilebilecek. 2008’de Türkiye’deki öğrencilerle başlayan program, toplam 1000 öğrenciye staj imkanı sağladı. Programa geçen yıl yurtdışındaki Türk mühendisler de eklendi.