Türksat açıkladı: FilmBox Extra kanalı, Türkiye'deki KabloTV abonelerinin kullanımına sunulacak

Türksat (KabloTV) ile küresel medya şirketi SPI'nın (FilmBox) yaptığı yeni anlaşmayla, SPI'nın FilmBox Extra kanalı, Türkiye'deki KabloTV abonelerinin kullanımına sunulacak.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, Türksat (KabloTV) ile SPI (FilmBox) uzun süredir devam eden lineer ve dijital ortaklıklarını yenileyerek genişletti.

Yeni anlaşmayla aynı zamanda SPI'nın FilmBox Extra kanalı, Türkiye'deki KabloTV abonelerinin kullanımına sunulacak. Talep edilmesi halinde, kanal içeriğine ayrıca FilmBox Live aracılığıyla erişilebilecek. FilmBox ve Türksat'ın ortak teklifi ile KabloTV abonelerine indirimli özel fiyatla sunulan FilmBox Live üzerinden FilmBox Extra içeriği de isteğe bağlı olarak izlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat Kablo TV içeriklerini her geçen gün zenginleştirmek istediklerini belirterek, SPI FilmBox ile ortaklıklarının meyvelerini çok yakında toplayacaklarını aktardı.

Şen, KabloTV müşterilerine sunulan içeriğin zenginleştirilmesi kapsamında, belgesel, oyun ve film hayranları tarafından yakından takip edilecek SPI’nın FilmBox Extra kanalını, Türksat Kablo abonelerine ulaştıran bu anlaşmadan memnuniyet duyduğunu ve uygun fiyatlı fırsatlarla KabloTV müşterilerine yüksek kaliteli içerik sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

SPI International Dağıtım Başkanı Murat Muratoğlu ise en çok talep gören premium film kanallarından olan FilmBox Extra'yı ortakları Türksat KabloTV ile Türkiye'de hizmete sunmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak, "FilmBox Extra’nın eklenmesiyle yenilenen bu anlaşma, izleyicilerimize tüm türleri kapsayan geniş bir popüler ve eğlenceli içerik yelpazesi sağlama konusunda her iki şirketin karşılıklı taahhüdünü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, "FilmBox, FilmBox Arthouse, Gametoon, FightBox, Fast&FunBox, DocuBox ve müzik kanalı 360 TuneBox" anlaşmaya dahil olan diğer kanallar arasında yer aldı.