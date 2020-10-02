‘Türksat 5A' 30 Kasım'da uzaya fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydusunu teslim aldık, 30 Kasım’da uzaya fırlatacağız” dedi. Adil Karaismailoğlu, AIRBUS D&S tarafından üretimi tamamlanan uydunun teslim alındığını bildirdi.

‘FALCON 9’ ROKETİYLE



Karaismailoğlu, “Yine Türksat 5B uydusunu da 2021’in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor” bilgisini paylaştı. Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasının Florida’daki Cape Canaveral’daki fırlatma merkezine gönderileceğini, bu uydunun 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketiyle uzaya gönderileceğini aktardı. Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydusunun yolculuğunun yaklaşık 4 ay sürmesini ve 2021’in ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz” dedi.