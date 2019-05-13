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Türkiye'yi tercih eden kadınların sayısı erkeklerden daha fazla

Türkiye'yi tercih eden kadınların sayısı erkeklerden daha fazla

Biletix.ru sitesine göre, Türkiye’ye uçak biletlerinin pahalanmasının ardından daha az bilet alınmaya başlandı. Türkiye’de tatil yapmak isteyen Rus kadınların oranı da erkeklerden daha fazla oldu.

Rusya’da faaliyet gösteren Biletix.ru seyahat sitesindeki erken rezervasyon verileri doğrultusunda ocak-nisan döneminde yurtdışına bilet satışlarında Türkiye’nin payı bu yıl yüzde 6.1’den yüzde 2.9’a düştü. Nitekim ortalama bilet fiyatları 17118 (1587 TL) rubleden 19265 rubleye (1786 TL) yükseldi.

Türkiye’de bilet satın alınan en popüler güzergâh ise yüzde 25’le Antalya oldu. İstanbul’a biletlerin alanların oranı yüzde 13, Dalaman’a  bilet alanların oranı yüzde 8, İzmir’e bilet alanların oranı yüzde 7, Adana’ya bilet alanların oranı da yüzde 6’da kaldı.

Türkiye’de tatil yapmayı tercih edenlerin yüzde 66’sı Moskova, yüzde 13’ü St. Petersburg ve yüzde 4’ü Yekaterinburg’dan.

Bilet alanların büyük kısmı yüzde 66 ile kadınlar. Türkiye’de tatil yapmak isteyen erkeklerin oranı yüzde 44, çocukların oranı da yüzde 34.

(Sputnik)

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