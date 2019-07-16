Türkiye'ye yatırım seferberliği başlattılar

Türkiye'nin en büyük dış yatırım aldığı Hollanda'da iş dünyasının Türkiye'ye yönelik yatırımlarını daha da artırmayı hedefleyen HOTTİM'in yöneticileri çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.



HOTTİM Başkanı Adnan Büyükbilgin, HOTİAD bünyesinde oluşturulan HOTTİM'in; başta Holllanda olmak üzere, tüm Avrupa ülkelerinden Türkiye´ye teknoloji transferini ve doğrudan yabancı yatırımlarını (FDI) teşvik etmeyi, Türkiye ve Hollanda arasındaki ticari ilişkişleri geliştirmeye katkıda bulunmayı, Türk mallarının yurtdışında pazarlama ve ihracat olanaklarını arttırmayı hedeflediklerini vurguladı ve ekledi: "Hollanda, Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı olsa da, Türkiye'nin Hollanda'nın toplam dış yatırımlarından aldığı pay yalnızca yüzde 1.91 düzeyinde bulunuyor" dedi ve ekledi:"Bu gerçekten hareketle, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu ve Yönetim Kurulu, HOTİAD bünyesinde 'Holllanda Türkiye Ticari İşbirliği Merkezi (HOTTİM)' adıyla özel bir bölüm kurdu. HOTİAD yönetimi, HOTTİM'in faaliyetlerini, Hollanda'da 2017 yılında kurulan 'Green & Black Uluslararsı Danışmanlık' firması ile işbirliği çerçevesinde, profesyonel temelde yürütülmesini kararlaştırdı."

"TÜRKİYE DAHA FAZLA HOLLANDA YATIRIMINDAN YARARLANABİLİR"

Hollanda´nın 24 milyar doları bulan toplam FDI stoku ve yüzde 16.1'i bulan payla Türkiye´de en çok doğrudan yabancı yatırım yapan ülke olduğunu vurgulayan Büyükbilgin, "Ancak, geleneksel anlamda yatırımcı bir ülke olan Hollanda´nın toplam yabancı yatırım stokunun 1 trilyon 256 milyar euro dolayında olduğu göz önüne alındığında, Türkiye´nin bundan çok daha fazla yararlanabilme olanağı da ortadadır" dedi.



HOTTİM bünyesinde yaptıkları çalışmalarda, Türkiye'ye yönelik yatırımlarda odaklanılacak "öncelik sektörleri" belirlediklerinin altını çizen Büyükbilgin, bu sektörleri şöyle sıraladı:



- Sağlık



- Tarım, gıda ve hayvancılık



- Bilişim



- Kimya



- Yaratıcı Endüstriler



- Enerji /yenilenebilir enerji



- Havacılık ve Uzay



- Yüksek Teknoloji Endüstrileri



- Su yönetimi, gemicilik ve denizcilik.



HOTTİM'den Avukat Fahrettin Erdem Yıldızeli de , projelere çözüm odaklı ve disiplinlerarası ekip mantığıyla yaklaştıklarını, projelerin çekirdek ekibinde mutlaka;



- Teknoloji / endüstri



- Uluslararası Finans ve



- Uluslararası Hukuk



disiplinlerinden uzmanlar bulunduğunu ve sektöre/ihtiyaçlara göre de çözüm ekibinin genişletildiğini vurguladı.



HOTTİM'den Avukat Serkan Çakmaklı da, uzun vadeli işbirliği imkanları bağlamında, belirlenen sektörlerin önemli olduğunu, kısa vadede acil çözüm gerektiren inşaat sektörüne de ayrıca önem verdiklerini ve sektörün önde gelen firmalarıyla görüşerek protokol anlaşmaları yaptıklarını ve Türk inşaat stokunun yurtdışına pazarlanarak eritilmesi konusundaki çabalara katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ekledi.



Toplam yabancı sermayeli firma sayısı açısından da, Alman ve İngiliz firmalardan sonra, Hollandalı firmalar üçüncü sırada geliyor. Son yıllarda emlak ve inşaat sektörlerinde yatırımlarını artıran Hollandalı firmalar, toptan ve perakende ticaret, turizm ve catering, nakliye ve haberleşme, makina sanayi, metal ve plastik işleme, tekstil ve hazır giyim, bilişim, yayıncılık ve eğitim sektörlerinde de yatırımları bulunuyor.



Türkiye'nin 2018 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği 4 milyar dolar değerindeki toplam yurtdışı doğrudan yatırımda, Hollanda 1.83 milyar dolar ve yüzde 45.66 pay ile birinci sırada, 2018 yılında yurtdışından Türkiye'ye gelen 6 milyar dolar değerindeki toplam doğrudan yatırımda da 833 milyon dolar ve yüzde 13.9 pay ile yine birinci sırada yer alıyor.

DHA