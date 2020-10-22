Türkiye'ye güvenen İngilizler karantinaya rağmen geliyor

İngiliz turistler, ülkelerine döndüklerinde 14 günlük karantinaya alınacaklarını bile bile, tatil için Türkiye’ye gelmeyi sürdürdü. İspanya, Fransa, Hırvatistan ve Yunan adaları ile daha birçok ülkeden gelen yolculara 14 gün karantina şartı getirilen İngiltere’de, ‘Türkiye tatili’ öne çıkmış, adeta moda haline gelmişti. Özellikle İngilizlerin gözdesi Marmaris, koranavirüs salgının başlangıcının ardından aylar sonra turist akınına uğramaya başlamıştı. Eylül sonunda ilçedeki otellerin doluluk oranları yüzde 90’lara ulaşmıştı.

UÇAK SEFERLERİ DEVAM



Ancak, 30 Eylül tarihinde İngiltere Hükümeti, Türkiye’den gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirerek, her iki ülkedeki turizmcileri ‘şok’ eden bir karara imza attı. Ancak sayıları çok azaltılsa da uçak seferleri sonlandırılmayınca, alınan karar Türkiye aşığı İngilizleri durdurmaya yetmedi. Karantinaya rağmen Marmaris’e gelen turistler, AKŞAM’ın sorularını yanıtlarken, koronavirüs konusunda Türkiye’yi ülkelerinden çok daha güvenilir bulduklarının altını çizdi. Güncel verilere göre, Türkiye’de tespit edilen vaka sayısı günlük 1500 civarında, İngiltere’de ise bunun 10 katı seviyesinde, 15 binin üzerinde seyrediyor.

17 YILDIR ARALIKSIZ TATİLDE BURADAYIZ



18 Ekim’de eşi, 2 kızı ve 4 torunuyla Manchester’den Marmaris’e gelen işçi Ian Critchled ise, “İlk geldiğim yıl Türkiye’ye ve Marmaris’e aşık oldum. 17 yıldır da ailemle aralıksız tatilimizi burada geçiriyoruz. Torunlarım tatili Marmaris’te tanıdı. Burada güvendeyiz. Seneye de tatil için burada olacağız” dedi.

ÜLKEMİZDE DURUM DAHA VAHİM



MIddlesbrough’dan, eşi ve kızıyla 9 Ekim’de Marmaris’e iki haftalık tatile gelen 52 yaşındaki aşçı, Snowy Snowdon, şunları söyledi: “Tam 11 yıldır Marmaris’te tatil yapıyoruz. Türkiye’ye, Marmaris’e, buranın insanına, havasına, doğasına, yemeklerine her şeyine aşığız. Karantinaya razı olup geldik. Çünkü burada kendimizi mutlu ve güvende hissediyoruz. Üstelik, koronavirüs salgınının ülkemizde Türkiye’dekinden daha vahim durumda olduğunu da iyi biliyoruz.”

SEYAHATE 3.5 MİLYAR HARCADIK



Salgının etkisini hissettirdiği ikinci çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 5.3 milyon kişi seyahate çıkarken, seyahat harcamaları yüzde 67.1 azalarak 3.5 milyar lira oldu. TÜİK’in ‘Hanehalkı Yurt İçi Turizm Araştırması’na göre, seyahate çıkanlar en çok ‘arkadaş ve akraba evinde’ kaldı. ‘Kendi evi’ ikinci sırada yer alırken, ardından ‘otel’ geldi.