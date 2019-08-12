Türkiye'ye akın ediyorlar! İnanç turizmine ilgi büyük

Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 265 bin kişi Latin Amerika ülkelerinden gelirken bu yılki verilere göre bu ülkelerden gelen turist sayısının yıl sonu 300 bini gececek. Özellikle inanç turizmi için Latinler Türkiye'ye ilgi gösterirken en çok tercih ettikleri yer ise Efes oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde Latin ülkelerinden gelişler ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre rekor artışla yüzde 167 bine çıktı.Yüzde 20 artışın yaşandığı Latin Amerika ülkelerinden en çok gelenler sıralamasında ise Brezilya vatandaşları 45 bin gelişle ilk sırada yer aldı.Brezilya vatandaşlarını 34 bin gelişle Arjantin vatandaşları takip etti.

THY LATİNLERİN İLGİSİNDEN BÜYÜK PAY ALDI

Latin ülkelerinden Türkiye'ye akın olması da Türk Hava Yolları'na olumlu etki yaptı. THY Türkiye çıkışle ve transitler de dahil ocak-temmuz dömeninde Latin ülkelerinden yüzde 12,5 artışla toplam 256 bin 850 yolcu taşıdı. THY'nin bu seferlerde yolcu doluluk oranları ise yüzde 86,3 oldu. Bunun yanı sıra THY'nin Latin ülkelerinde kargo ve posta taşımacılığı da rekor düzeyde arttı. THY, toplam yüzde 79,3 artışla 19 bin 110 ton kargo ve posta taşıdı. THY Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısındaki artış nedeniyle, haftada 3 sefer yaptığı İstanbul – Karakas – İstanbul seferlerini, 19 Haziran 2019 tarihi itibarıyla haftada 5'e çıkarmıştı. THY, Latin Amerika'da Kolombiya'nın Bogota, Küba'dan Havana, Arjantin'de Buenos Aires, Brezilya'da Sao Paulo ve Venezuela'dan Karakas ve Panama'ya seferleri bulunuyor. Türk Hava Yolları, Meksika'ya 22 Ağustos 2019 tarihinden itibaren uçmaya başlayacak.

LATİN ÜLKELERİNDEN GELENLERİN SIRALAMASI (OCAK - HAZİRAN)

1.Brezilya yüzde 35 artışla 45 bin 194

2. Arjantin yüzde 0,47 artışla 34 bin 107

3. Kolombiya yüzde 30 artışla 30 bin 937

4.Meksika yüzde 63 artışla 23 bin 925

5. Şili yüzde 66.46 artışla 8 bin 877

6. Venezuela yüzde 17,94 artışla 4 bin 346

7.Diğer Güney Amerika ülkelerinden gelerler:yüzde 15,57 artışla 12 bin 858

8.Orta Amerika ülkelerinden gelenler:yüzde 19,40 artışla 6 bin 783

(Sabah)