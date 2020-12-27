Türkiye'nin yeni ‘unicorn'u techfin alanından çıkabilir

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin, techfin tarafının barındırdığı fırsatları iyi değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “Bu alanda ülke olarak güzel bir başarı hikayesi yazabiliriz. Türkiye’nin bir sonraki unicorn’unun techfin alanından çıkması kuvvetle muhtemel” dedi. Türkiye’nin genç nüfusu ve potansiyeliyle dijital ödeme alanında büyük bir fırsat barındırdığını anlatan Erkan, “Pandeminin, techfin devrini en az 10 sene erkene aldığını düşünüyoruz” diye konuştu.

CİDDİ FIRSATLAR VAR



Erkan, bu noktada Paycell yatırımlarının çok kıymetli bir yerde durduğunu, bununla Türkiye’nin en büyük ödeme platformu konumuna gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Dünyada da techfin işlerinin e-ticaret üzerinden ciddi imkan ve fırsat bulduğuna işaret eden Erkan, bu alanda android tabanlı bir POS cihazı geliştirdiklerini, bu cihazın sadece ödeme sistemi ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda stok takibi, müşteri yönetimi ve yapay zekalı ödeme teknolojilerine imkan sağladığını anlattı. Erkan, techfin işine çok inandıklarını vurgulayarak, Turkcell olarak techfin işine 2 yıldır çok ciddi yatırım yaptıklarına dikkati çekti.

BiP’TE 29 MİLYON DAKİKALIK GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPILDI



Erkan, salgın sürecinde sundukları dijital servislere yönelik talepte önemli yükselişler yaşandığını, iletişim ve yaşam platformları BiP’te görüntülü görüşme süresinin yüzde 90 artarak 29 milyon dakikaya ulaştığını söyledi. Salgın sürecinde video konferans sistemlerine de ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Erkan, bu kapsamda yetkinliklerini kullanarak BiP Meet’i geliştirdiklerini, güvenlik açığı ve veri kayıpları gibi endişelerin önüne geçerek güvenli bir alternatif oluşturduklarını ifade etti.