Türkiye'nin ürettiği yerli zeka testine büyük talep

YELDA GÖKDAĞ

Anadolu Üniversitesi'yle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ortaklaşa geliştirdiği 'ASIS-1' adlı yerli ve milli ilk zeka testi projesi, uygulamadaki başarısıyla dünya markası oluyor. 2017 yılında üretilen ve 4-12 yaş grubunda 50 bini aşkın çocuk üzerinde uygulanan ASIS-1 için bir çok ülke sıraya girdi. Türkiye’nin kapısını çalanlar arasında Almanya, İspanya, Güney Kore ile Arap Yarımadası ve Ortadoğu’daki pek çok ülke bulunuyor.

ÜSTÜN ZEKAYI KEŞFEDİYOR

Projenin mimari Anadolu Üniversitesi Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Uğur Sak, dünyanın dikkatini çeken ASIS-1 ve hazırlıkları devam eden ASIS-2 konusunda şu bilgileri verdi: Zeka testlerinde dünya genelindeki yanılma payı “artı-eksi 5” olarak kabul görür. ASIS-1’de yanılma payı ise “artı-eksi 3” seviyesinde. Bu başarının ardından birçok ülke ve üniversiteden talep geldi. Yerli testimizi alıp, kendi ülkelerinde uygulamak veya araştırmak istiyorlar. Ancak MEB taleplere şimdilik olumlu yanıt vermiyor, testin bize özel kalmasını istiyor.

Dışa bağımlı kalmaya son veriyor

Yerli ilk zeka testinin başarısı TBMM’nin gündemine de geldi. TBMM’ye sunum yapan MEB Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Türkiye’de ASIS-1’den önce kullanılan zeka testlerinin tamamını yurtdışından satın alınan programların oluşturduğunu, ASIS-1’le birlikte dışa bağımlılığın sonlandığını ifade ettiler.

Yenisi geliyor?

Yerli zeka testini daha ileri götürecek ASIS-2 Projesi için çalışma başlattık. ASIS-2 ile 4-18 yaş arası çocuk ve gençlerimizin zeka gelişimi ölçülecek. ASIS-2 testi üstün yetenekli çocukların yanı sıra, öğrenme güçlüğü çeken çocukları da belirleyecek. ASIS-2 devreye girdiğinde ASIS-1’i yurtdışına satabiliriz.

ASIS-1 NEREDE KULLANILDI?

ASIS-1 programı 2017 yılından itibaren aktif olarak devreye girdi. Yerli zeka testi özellikle MEB’e bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne yönlendirilecek yetenekli öğrencilerin belirlenmesinde kullanıldı. Test sonuçlarına göre bir çok öğrenciye, Genel Zihinsel Bilimler, Görsel Sanatlar ve Müzik alanında özel eğitim kapıları açıldı. Yanılma payı artı-eksi 3 seviyesinde olan ASIS-2'yle birlikte üstün yetenekli öğrencilerin yanı sıra, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler de belirlenebilecek. Ve test sonuçlarına göre öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere özel eğitim programları da uygulamaya konulabilecek.