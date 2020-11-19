Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik yüzde 68'e çıkacak

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO, dün Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla açıldı. 100 bin ziyaretçinin katılması beklenen fuarın açılışında konuşan Varank, fuarın sürprizinin ‘Türkiye’nin Otomobili’ olduğunu belirterek, yurtiçi ve dışından gelecek katılımcılarım Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standında epeyce vakit harcayacağını söyledi.

ELEŞTİRİLERE YANIT



Varank yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu araçlar 2022’nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak” dedi. Varank, Türkiye’nin Otomobili’ne yönelik eleştirilere değinerek, “Şunu iddia ediyorlar: Bu arabanın birtakım parçaları yurtdışından getiriliyorsa nasıl yerli oluyor. Şunun farkında değiller. Dünyada rekabetçi bir ortam var. Bu otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye’ye ait. Yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan çekinmeyiz.”

YENİ İŞBİRLİKLERİ



Salgın nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının ülkeyi etkileyebileceğini belirten Varank, “MÜSİAD EXPO gibi geniş kapsamlı etkinlikler, ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni işbirlikleri geliştirmemize vesile oluyor” dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise, “Fuarımıza, 24 sektörden yüzlerce firmanın katılması pandeminin bu zorlu sürecinde bile ülkemiz ekonomisin çarklarını döndürmek adına bizleri ümitlendiriyor” dedi.

ÜRETİMDEKİ GÜCÜMÜZÜ DÜNYA GÖRDÜ



Albayrak Grubu Üst Yöneticisi Prof. Dr. Ömer Bolat da, pandemi sürecinde gelişmiş birçok ülkeye göre Türkiye’nin sağlıktan sanayi ve tarıma kadar her alanda üretim gücünü dünyaya gösterdiğini kaydetti. MÜSİAD önceki dönem Başkanı olan Bolat, MÜSİAD EXPO’yu hasretle beklediğini ifade ederek, fuarın ülke ihracatını artırabilmek ve yabancı yatırımcıyı çekmek açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

TOGG’UN TEKNOLOJİLERİ 731 NUMARALI STANTTA



TÜYAP Fuar Merkezi’nde 21 Kasım’a kadar sürecek MÜSİAD Expo’da TOGG, geliştirdiği teknolojilerin 6 temel özelliğini ve platformunun üretim aşamalarını sergileyecek. TOGG, fuarda 7’nci salonda, 731 numaralı stantta yer alıyor. Bu teknolojiler arasında; ‘Doğuştan elektrikli modüler platform’, ‘Yüksek Menzil’, ‘Etkileyici Performans’, ‘Sürüş Konforu’, ‘İleri Sürüş Güvenliği’ ve ‘Zamanın Ötesinde Akıllı Sürüş’ başlıkları yer alıyor. TOGG’dan yapılan açıklamada, “Bizi izlemeye devam edin” denilerek, tesisin inşaatına yönelik bilgi verildi.