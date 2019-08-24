Türkiye'nin otomobili aralıkta sahneye çıkıyor

Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye’nin otomobilinin prototipinin gerçek boyutlarında yürüyen bir araç olacağını söyledi. Karakaş, “Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yu¨zlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek boyutlarında

Şu anda gerek özel gerekse kamu satışı için bir satış çalışmasına başlamadıklarının altını çizen Karakaş, “Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mu¨lkiyet hakları tamamen bize ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil, gerçek boyutlarında ve yu¨ru¨yen bir araç olacak. Aracın fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek” ifadelerini kullandı.

MENZİL 500 KM’YE çıkacak

Karakaş, Tu¨rkiye’de elektrikli araçların motor gu¨çlerine göre 3 farklı vergi dilimi içinde değerlendirildiğine dikkat çekti. Karakaş, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı gibi tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçeneğimiz de olacak” diye konuştu.

Fabrikaya yer seçiliyor

Türkiye’nin otomobilinin akıllı bir araç olacağına işaret eden Karakaş, aracın akıllı alt sistemlerden oluşacağını ve akıllı cihazlara bağlanabileceğini ifade etti. Karakaş, söz konusu aracı takip edecek diğer modellerde de kullanılacak elektrik elektronik mimarisinin tasarımının da şimdiden yapıldğını vurguladı. Gürcan Karakaş, “Aracımız pazara çıktığında rekabetin gerektirdiği otonom sürüş özelliklerine sahip olacak, bataryasında ise son seviyede lityum iyon hu¨creler kullanılacak. Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir su¨re içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Çarpışma testlerinden 5 yıldız

“2022 yılının ortasında pazara sunacağımız aracımız pazara çıktığı tarihte tu¨m markaların tu¨keticiye karşı sorumluğu neyi gerektiriyorsa onu sunacaktır” açıklaması yapan Karakaş, “Çarpışma testlerinden o günün şartlarına uygun şekilde 5 yıldız almayı planlıyoruz. Tu¨rkiye’de u¨retilen ve bir su¨re sonra yurtdışı pazarlara ihracı planlanan bir otomobil gerek servis ağı, gerekse parça tedarikinde elbette ulaşılabilir ve yenilikçi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Daha hızlı olan kazanacak

GÜRCAN Karakaş, Berlin’deki Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nın Sanayi 4.0 paneli kapsamında ‘Türkiye açısından Dijital Dönüşüm’ başlıklı oturumda da şunları söyledi: “Dijital

dönüşümle klasik otomotiv sanayii mobilite ekosistemine dönüşürken, başarının kuralları da değişiyor. Daha çevik ve hızlı olan, yaratıcı ve ortak çalışmalara yatkın olan ve nihayetinde müşteri deneyimini zirveye taşıyan organizasyonlar sürdürülebilir başarıyı yakalayacak.“