'Türkiye'nin Mühendis Kızları' İstanbul'da buluştu

Limak Vakfı açıklamasına göre, Türkiye'de kadın mühendis sayısını artırmak, kadınların iş hayatında daha etkin ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak, sektörde cam tavanları yıkmak amacıyla Limak Vakfı tarafından başlatılan "Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK)" projesi, 5'inci yılında büyüyerek ilerlemeye devam ediyor.

Limak Vakfı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte yürüttüğü projenin yeni dönemi için "Türkiye'nin Mühendis Kızları", İstanbul'da bir araya geldi.

5. İstanbul Buluşması, 14-16 Şubat'ta Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in ev sahipliğinde İstanbul Kavacık'taki Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov'un açılış konuşmalarıyla başlayan buluşma, Jacobs Deprem Mühendisliği Teknik Grubu Eşbaşkanı Dr. Menzer Pehlivan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, TurkishWin & BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, oyuncu Belçim Bilgin ve yazar Aret Vartanyan'ın konuşmalarıyla devam etti.

"SADECE KIZLARIMIZIN DEĞİL, ÜLKEMİZİN İSTİHDAMINA, İNSAN KAYNAĞINA VE GELECEĞİNE ETKİ YAPIYORUZ"

Toplantının açılışında konuşan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, bu projenin sadece iyi bir kadın mühendis değil, aynı zamanda iyi bir insan yetiştirme vizyonundan bahsettiğini belirtti.

Özdemir, 5'inci yılına giren TMK'nın Türkiye'de marka olma ve geleceğin lider kadın mühendislerini yetiştirme konusunda öncülük etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu yeni dönemle birlikte desteklediğimiz 430 mühendis kızımız oluyor. Mentor havuzumuzda ise 150'nin üzerinde mentor var. Geçen yıl aramıza koçlarımız da katıldı. Son 4 yılda 66 kızımızı mezun ettik. Onlar da birer TMK gönüllüsü olarak artık aramızda... TMK ailesinin büyümesi, en büyük mutluluğumuz." ifadelerini kullandı.

Bugün tüm dünyada sosyal etkisi ölçülebilen, sürdürülebilir işlerin önem kazandığına işaret eden Özdemir, "İşte bu nedenle TMK'yı sadece bir kurumsal sosyal sorumluluk olarak değil, bir sosyal yatırım, bir etki yatırımı olarak konumlandırıyoruz. TMK ile toplumumuz ve geleceğimiz üzerinde önemli bir etki yaratmanın, iz bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece kızlarımızın değil, ülkemizin istihdamına, insan kaynağına ve geleceğine etki yapıyoruz. Gelecekte bizlere liderlik edecek, ülkemizin geleceğine yön verecek, cam tavanları kıracak kadın liderleri yetiştirmek bizim önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu da Türkiye'de kadının iş gücüne katılımının yüzde 34,6 seviyesinde olduğunu, bakanlık olarak 2023'te bu rakamı yüzde 38,5 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de mühendislik eğitimi görenler ise ne yazık ki sadece yüzde 28,3 civarında. Bakanlık olarak bu kalıp yargılarla mücadele ediyor; kadınlarımızın nitelikli ve kayıtlı iş gücüne katılımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Limak'a Türkiye'nin Mühendis Kızları gibi bir projeye imza attıkları için teşekkür ediyoruz. Bu tür uygulamalarla kızlarımız Türkiye'nin kalkınmasına öncülük edecek." ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov ise "Limak Vakfı ile beraber yürüttüğümüz ve başarı hikayeleri ile dolu TMK projesi, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlandı. STEM alanında uzmanlaşmış kadınların dönüştürücü etkisi, eğitimde ve mesleklerde kalıp yargılardan arınmış bir gelecek için büyük önem taşıyor. TMK projesi de mühendislik eğitimi alan genç kadınları 5 yıldır destekleyerek bu dönüşümün önemli bir parçası oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TMK AİLESİ BÜYÜYOR

2015'ten bu yana yürütülen TMK, mühendislik eğitimi alan veya alacak olan, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik programlardan oluşuyor. TMK Üniversite Programı'nın ilk yılından itibaren sırasıyla 40, 54, 106 ve 110 olmak üzere 4 yılda toplam 310 kız öğrenci burs ve çok yönlü desteklerden faydalandı. 2019-2020 döneminde ise 120 öğrenci program kapsamında sunulan imkanlardan yararlanıyor.

Devlet üniversitelerinin bilgisayar, çevre elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs imkanı ile birlikte mühendislik fakültesindeki eğitimleri boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatlar sunuluyor.

Projenin lise ayağında ise geçen dönem eğitim programları ve rol model buluşmaları ile 20 bini aşkın öğrenciye ulaşılırken, 2019-2020 döneminde lise programına 10 ili kapsayan (Adana, Isparta, Diyarbakır, İzmir, Aydın, Bitlis, Ankara, Samsun, Balıkesir, İstanbul) 25 okulda, Öğretmen Akademisi Vakfı iş birliğinde devam ediliyor.