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25 Eylül 2020 Cuma 15:59 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin mega projelerine büyük övgü: Fark yaratan stratejik projeler

Türkiye'nin mega projelerine büyük övgü: Fark yaratan stratejik projeler
AA

Mega projeleri çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Türkiye, özellikle ulaştırma ve altyapı alanlarındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nda, Türkiye de ulaştırma alanındaki altyapı projeleriyle yer aldı. Formda yer alan projeler hakkında, "Fark yaratan stratejik projeler" ifadelerine yer verildi.

Her yıl dünyanın dört bir yanından en iyi altyapı projelerinin tanıtıldığı ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nda, Türkiye de ulaştırma alanındaki altyapı projeleriyle yer aldı.

AA'da yer alan haberde ülkenin altyapı projelerinin mercek altına alındığı forum, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl ilk kez sanal ortamda düzenlendi. Sektör temsilcilerinin özel olarak katıldığı forum, "Gerçek fırsatlar, cesur toparlanma" temasıyla gerçekleşti.

"FARK YARATAN STRATEJİK PROJELER"

Küresel Altyapı Liderleri Forumu'nun organizasyonunu gerçekleştiren, Washington DC merkezli danışmanlık şirketi CG-LA Infrastructure şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Norman Anderson, formda yer alan projelerin fark yaratan, stratejik projeler olduğuna işaret etti.

TÜRKİYE'NİN MEGA PROJELERİNE BÜYÜK ÖVGÜ

Anderson, ulaştırma, enerji, teknoloji, madencilik ve turizm de aralarında bulunduğu 10 altyapı sektöründen projelerin forumda yer aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu yılki forum, 6 kıtadan, 20'yi aşkın ülkeden 88 sektör lideri konuşmacı ve toplam değeri 175 milyar dolar olan 46'dan fazla canlı projenin sunumuna ev sahipliği yaptı."

Türkiye'nin altyapı projelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Anderson sözlerini şöyle sürdürdü: 

 "Türkiye'nin dünyadaki en gelişmiş altyapı şirketlerinden, politikalarından ve projelerinden bazılarına sahip olduğuna inanıyoruz. Türkiye, son on yılda altyapıda süper güç seviyesine ulaşarak dünya çapında projeler inşa ediyor."
<p>Editör: Eda Cabul (edacabul.turkmedya@gmail.com)</p>

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