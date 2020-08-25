'Türkiye'nin kıymeti daha da artacak'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankanın 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pandemi döneminde dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile bankacılık sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgınının ardından üretimde yerelleşme eğiliminin güçleneceğini ve ticarette coğrafi yakınlığın öneminin artacağını belirten Bali, “Bu iki unsur, Türkiye’nin coğrafi konumunun kıymetini daha da artıracak” dedi. Bali, “Esnek üretim altyapısı olan, coğrafi konumu itibarıyla kısa uçuş mesafesinde çok iyi pazarlara erişebilen ve aynı zaman dilimi içerisinde iş yapma imkânı bulan Türkiye, böyle bir konjonktürden faydalanabilir ve bunu ihracatını artırmak, ürün ve bölge açısından ihracatını çeşitlendirmek için bir fırsat olarak kullanabilir” dedi.

SEKTÖR İYİ SINAV VERDİ



Bali, pandeminin bankacılık sektörüne etkilerine ilişkin de tarihe not düşülecek bir sıra dışılıkta geçen 2020 yılının ilk yarısında bankacılık sisteminin hizmet, teknoloji, uygulamalar, fiyatlamalar ve fonlama politikalarıyla iyi bir sınav verdiğini söyledi. İkinci yarıda bankacılık sektörünün aktif kalitesini ve sermaye gücünü büyük ölçüde koruyabileceğini vurgulayan Bali, son dönemde cari açıkta genişlemenin yanında finansman kalemlerindeki sermaye çıkışlarının Merkez Bankası’nın rezervlerini etkilediğini söyledi.

‘DUR KALK’ DEĞİL

Bali, aktif büyüklüğü 546 milyar TL’yi, özkaynak büyüklüğü 63 milyar TL’yi aşan bankanın, 335 milyar TL’nin üzerinde nakdi, 110 milyar TL’nin üzerinde gayrinakdi krediler yoluyla ekonominin tüm aktörlerine destek vermeye devam ettiğini vurguladı. Bali, şunları söyledi: “1924 yılında çizilen yol haritamız doğrultusunda iktisadi bağımsızlığımız için çıktığımız bu yolda pusulamızdan şaşmadan aynı ruhla yürüyoruz. İş Bankası dur kalk bankası değil, sürekliliğin adıdır.”

44 MİLYAR LİRALIK KREDİYİ ERTELEDİ



Pandeminin etkilerini gidermeye yönelik birçok aksiyonu hayata geçirdiklerini hatırlatan Bali, “Bugüne kadar müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda 44 milyar TL’nin üzerinde kredinin vadesi gelen ödemelerini öteledik” dedi. Bali, 8.5 milyon dijital aktif müşterilerine İşCep’le 360’ın üzerinde işlem yapma imkânı sağladıklarını da belirtti.

ENFEKSİYON HASTALIKLARINA KARŞI MERKEZ



Bali, eğitim, çevre ve kültür-sanat projelerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar ile de toplumsal gelişime destek verdiklerini vurguladı. Bu kapsamda sene başında Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi için işbirliğine gittikleri Koç Üniversitesi’yle birlikte Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi kurduklarını belirten Bali, merkez için 5 yıl boyunca 25 milyon TL kaynak ayırdıklarını belirtti.

2. YARIDA BÜYÜME YENİDEN BAŞLAYACAK



Adnan Bali, Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 4.5 gibi iyi bir büyüme performansı kaydettiğini, ikinci çeyrekte salgının etkileri daha da belirginlik kazandıkça çift haneli bir daralma yaşanacağının tahmin edildiğini söyledi. İktisadi faaliyete ilişkin göstergelerde nisan ayında tarihi dip seviyelerden sonra, mayıs ve haziranda toparlanmanın devam ettiğini belirten Bali, “Biz 2020’nin ikinci yarısında ekonomik büyümenin yeniden başlamasını bekliyoruz” dedi.