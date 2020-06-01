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  3. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi
01 Haziran 2020 Pazartesi 14:20 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi. İstanbul'dan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğurladığı "Fatih", Trabzon açıklarına yanaştı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Trabzon'a geldi. İstanbul'dan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uğurladığı "Fatih", Trabzon açıklarına yanaştı. İlk yerli sondaj gemisi "Fatih"i, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve il protokolü karşıladı. Vali Ustaoğlu, mürettebat ile telsizle irtibat kurarak, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu Trabzon'a hoşgeldiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun." diye seslendi.

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