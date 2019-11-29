Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk finans sektörü JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini allmasıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ JCR AVRASYA'NIN ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ ALDI



Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türk finans sektörünün öncü kurumlarının, Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın aldığını açıklamıştı.



TBB'den yapılan açıklamada, "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu olan JCR-Japan Credit Rating Agency Ltd. ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanılmıştı.