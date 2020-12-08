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08 Aralık 2020 Salı 03:12 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'i memnun etti

Türkiye'nin ilk ihracat treni Çin'i memnun etti

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, dün Kayseri Garı'ndan uğurlanırken trenin bugün Türkiye'den çıkış yapması bekleniyor.

Yurt dışı parkuru ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehri şeklinde gerçekleşecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, “Türkiye’nin Çin’e ilk ihracat trenini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. Hua “Türkiye’nin Çin’e ihraç ürünleri taşıyan treninin, ekonomik toparlanmayı canlandıracağına, ulaşım, ticaret ve kültür alanındaki bağları güçlendireceğine ve güzergah üzerindeki ülkelerin halklarına daha iyi hizmet edeceğine inanıyoruz. Bütün ülkelerin ‘Çin fırsatını’ yakalamasını ve Çin ile kazan kazan temelinde karşılıklı iş birliğini güçlendirerek ilerletmelerini memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.

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