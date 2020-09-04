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  3. Türkiye'nin ilk ‘akıllı' yolu bugün devrede
04 Eylül 2020 Cuma 02:45 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk ‘akıllı' yolu bugün devrede

Türkiye'nin ilk ‘akıllı' yolu bugün devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1. ve 3. kısımları bugün açılacak olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmını ise 29 Ekim'de hizmete almayı planladıklarını bildirdi.

Projenin bağlantı yollarıyla 330 kilometreye ulaştığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkez. 330 kilometrelik yolumuz, fiber optik hatlarından, meteorolojik sensörlere, olay algılama sensörlerinden, değişken mesaj işaretleri, değişken trafik işaretlerine kadar bütün akıllı ulaşım sistemlerinin öğelerini barındıran bir yol oldu.”

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tören öncesi bölgede incelemelerde bulundu.

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