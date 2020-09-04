Türkiye'nin ilk ‘akıllı' yolu bugün devrede

Projenin bağlantı yollarıyla 330 kilometreye ulaştığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkez. 330 kilometrelik yolumuz, fiber optik hatlarından, meteorolojik sensörlere, olay algılama sensörlerinden, değişken mesaj işaretleri, değişken trafik işaretlerine kadar bütün akıllı ulaşım sistemlerinin öğelerini barındıran bir yol oldu.”



Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tören öncesi bölgede incelemelerde bulundu.