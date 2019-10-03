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  3. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'den yola çıktı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'den yola çıktı

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'den yola çıktı

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi ‘Yavuz’, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu açıklarından demir alarak Kıbrıs’ın güneybatı açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yapmak üzere ilçeden ayrıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen ruhsat sahasında ilk sondajına geçen ağustos ayında başlayan Yavuz, 17 Eylül 2019 tarihinde Taşucu Limanı açıklarında ikmal ve yeni yer tespiti için demirlemişti.

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekerken, ikmal için Taşucu açıklarından ayrıldı. 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.,

İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin, hazırlıklarını tamamladığı sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs'ın güneybatı açıklarına hareket ettiği belirtildi.

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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