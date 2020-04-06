Türkiye'nin hazır giyim devi LC Waikiki artık sadece maske üretiyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Koronayla başlayan eve kapanma refleksinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de hazır giyim oldu. Mağazalar kapandı. Zaten dışarı çıkmayınca kıyafetler de büyük ölçüde anlamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli moda markalarının bir biri ardına fabrikalarını sağlık ihtiyaçları için dönüştürdüğüne şahit olduk. Prada, Yves Saint Laurent ve Gucci gibi firmalar maske üretimine başlarken, Louis Vuitton ise bu süreçte parfüm yerine dezenfektan üreteceğini açıkladı. Virüsün yayılmasıyla birlikte Türkiye’de de benzer bir tablo gözleniyor. Bu süreçte en hızlı davranan markalardan biri ise LC Waikiki - Taha Grubu oldu. Derhal fabrikalarında maske üretmek için düğmeye bastı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’le gelişmeleri konuştuk.

Başladı mı maske üretimi, nerelerde üretiyorsunuz?

Evet, Sağlık Bakanlığımıza hibe etmek üzere, geçen hafta itibarıyla İstanbul ve Malatya’daki Taha Giyim fabrikalarımızda, yine İstanbul ve Malatya’daki Fetih Tekstil fabrikalarımızda, Adapazarı’ndaki Talu Tekstil fabrikamızda ve Elazığ’daki Taha Giyim fabrikamızda üretime başladık. Günde 250 bin adet üretiyoruz.

Toplam rakam ne olacak? İleride bu üretilen maskeleri satmayı da düşünüyor musunuz?

Konuşulan rakam 3 milyon ama talep olduğu sürece biz de destek olmaya devam ederiz. Maskeleri satmak gibi bir düşüncemiz yok.

Maske dışında tüm üretiminizi durdurdunuz değil mi?

Biz üretimi durdurduk ama Anadolu’da bizim için üretim yapan fasoncuların üretimi devam ediyor. Üre- ticiler planını ona göre yapmış, kumaşını kesmiş. Biz o ürünü almak zorundayız. Yoksa o da ödemelerini yapamaz. Çalışanlarının maaşlarını veremez. Bizim gibi firmalarda üretimi hemen durduramıyoruz.

Yurtdışında da mağazalarınız var. Hepsi kapalı mı?

Yurt dışında 46 ülkede 500’den fazla mağazamız var, şu anda 60 civarı mağazamız açık durumda. Bunları da kapatmak üzereyiz.

O RİSKİ ALAMAZDIK

Yakın zamanda online mağazanızı da kapattınız sanırım…

Burada görev yapan arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak geçici olarak kapatma kararı aldık.

Hem fiziki mağazaların hem online mağazanın kapalı olması gelirleri sıfırlıyor. Sizin şirket olarak farklı senaryolara göre planlarınız var mı? Korona kaynaklı ne kadarlık bir kayıp öngörüyorsunuz?

Tabii ki bir kayıp söz konusu. Ama şu anda rakamsal olarak bir öngörüde bulunmak zor. Biz de buna göre farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Mayısta biterse ne olur, daha uzarsa nasıl sonuçları olur diye bazı çalışmalar yapıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Mayıs’a kadar ülkemizin bu süreci atlatması, hep beraber sağlıkla işlerimize yeniden dönmemiz en büyük temennimiz.

Online mağaza-larımızda görev yapan arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak e-ticaret faa-liyetlerimizi de geçici olarak kapatma kararı aldık.

Farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Mayısta biterse ne olur, daha uzarsa nasıl sonuçları olur diye çalışmalar yapıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Mayısa kadar bu süreci atlatıp, hep beraber sağlıkla işlerimize dönmemiz en büyük temennimiz.

ELEMAN ÇIKARMA DÜŞÜNCEMİZ YOK



Bazı firmaların bu süreçte çalışanlarıyla yollarını ayırdığını duyuyoruz… LC Waikiki’de böyle bir plan var mı?

Dünya çapında 47 bin 700 çalışanı olan bir firmayız. Ama üreticilerimizle, fabrikalarımızla, tedarikçilerimizle birlikte bize bu yolculukta eşlik eden tüm ekosisteme, dokunduğumuz insan sayısına baktığımızda, aileleriyle birlikte 1 milyon kişiye ulaşan büyük bir aileyiz. Bu süreçte eleman çıkartmak gibi bir düşünce aklımızdan geçmiyor.

Siz bu süreçte neler yapıyorsunuz, evde misiniz?

Evdeyim, ama çalışmalarımıza telekonferanslarla devam ediyoruz.

ÖZSERMAYEYLE ÇALIŞIYORUZ



Bankalarla borç ötelemesi için görüştünüz mü hiç?

Biz yüksek krediyle çalışan bir firma değiliz. Genelde özsermaye ile çalışan bir firmayız. Yüklü kredi borcumuz yok. Bizim için daha önemli olan konu nakit akışı. Banka borcu olmasa da üreticilerin ücretleri var. Taahhütlerimiz var, çalışanların maaşları var. Kiralar, vergiler var. Bildiğiniz gibi, devletimizin de bu konuda bazı adımları var.

2023 YILI HEDEFİ: AVRUPA’DA İLK 3



Korona gündemi dışında orta vadeli vizyonunuzdan bahseder misiniz?

2023’te Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedefledik. Sene başında, korona öncesinde kendimize çizdiğimiz yol haritasına göre 2023’te yurt dışında 1000, yurt içinde 500 olmak üzere dünya genelinde toplam 1500 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz.