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  3. Jandarmaya 6 yeni SİHA

Jandarmaya 6 yeni SİHA

Jandarmaya 6 yeni SİHA

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine 6 adet yerli ve milli Bayraktar TB2 insansız hava aracı (SİHA) teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz.
 

Demir ayrıca Bayraktar TB2 SİHA'nın görüntülerini de paylaştı.

BAYRAKTAR TB2 SİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

İHA ve SİHA'lar iç güvenlik operasyonlarının yanı sıra son dönemde gerçekleştirilen sınır ötesi harekatlarda önemli görevler üstleniyor.

Havada kalma süresi 24 saati bulan, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip Bayraktar TB2, 100 kilogram yük taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, üzerindeki sensörlerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.

Aktif keşif, gözetleme ve istihbarat uçuşları yapan Bayraktar TB2, elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özelliklerine sahip.

Bayraktar TB2, gerektiğinde dost muharip uçaklar için lazerle hedef işaretlemesi yapabiliyor

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