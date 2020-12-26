Türkiye'nin ‘Global 100'ü belli oluyor

Global 100 Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle Turkcell ana sponsorluğunda yarın akşam saat 21.00’da 24 TV ekranlarında Helin Aslan’ın sunumuyla sahiplerini buluyor. Tören Platin Dergisi, 24 TV ve aksam.com.tr’nin sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. Gecede ayrıca bu yıl teması ‘dijitalleşme’ olarak belirlenen ödül kapsamında 10 şirkete ‘dijitalleşme ödülleri’ verilecek.

TEMA ‘DİJİTALLEŞME’



Yine gecede ‘Turkcell Özel Ödülü’yle ‘Platin Özel Ödülü’ de sahibini bulacak. Düzenlenecek tören öncesinde 24 TV ekranlarında saat 20.00’de, İbrahim Güneş’in moderatörlüğünde gerçekleşecek Liderler Paneli’nde de Türkiye’nin başarılı liderleri 2020’yi ele alırken bu yılın teması olarak belirlenen ‘dijitalleşme’ üzerine de konuşacaklar.

AMACIMIZ ŞAMPİYONLARIN HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALMASI



Bu yıl üçüncü kez açıklanacak ödüllerle ilgili açıklama yapan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, “Amacımız Türkiye’nin ihracat ve yurtdışı tanıtım şampiyonlarına hak ettiği değeri vermek, örnek uygulamaların ve üstün başarıların Türk iş dünyasına rol model olmasını sağlamak ve farklı platformlarda markalarımızın gelişimini desteklemek” dedi. Yalıman, ‘Platin Global 100 Endeksi’nin Platin’in ocak sayısında okurlarla buluşacağını da anlattı.