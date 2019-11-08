Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım: 145 metreye ulaşıldı

Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralla toplam 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

2021 YILINDA AÇILACAK

Baraj projesinde, 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2,5 milyar liraya mal olması planlanan projeyle günlük 3 milyon liralık elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, şu ana kadar baraj ve yeni yerleşim yeri inşa projesinde alan bazında yüzde 72 gerçekleşme sağlandı” dedi.

100 KATLI BİR GÖKDELENE EŞ DEĞER OLACAK

Baraj inşaatında 440 metre temel kotundan başlanarak 710 metre kotuna yükselecek 275 metrelik gövde inşa edilecek. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eşdeğer olacak barajda, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.