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  3. Türkiye'nin en iyi yönetilen 15 şirketi ödülüne kavuşuyor

Türkiye'nin en iyi yönetilen 15 şirketi ödülüne kavuşuyor

Türkiye'nin en iyi yönetilen 15 şirketi ödülüne kavuşuyor

Deloitte Private tarafından geçen yıl Türkiye’de ilki düzenlenen ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programının kazananları belli oldu. 15 şirket, 11 Kasım’da ödüllerini alacak.

DeloItte Private tarafından uygulanan ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programında ödüllendirilen şirketler belli oldu. 20 ülkede uygulanan ve Türkiye’de ikinci kez düzenlenen program kapsamında, başvuran 95 şirketten 37’si finalist olarak jüri karşısına çıktı.  

HANGİ ŞİRKETLER VAR? 

Ödül almaya hak kazanan 15 şirket şöyle:  2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç. 

23 ŞİRKET KOÇU 1000 SAAT ÇALIŞTI

Ödüller, 11 Kasım tarihinde düzenlenecek törenle verilecek. Değerlendirmede, Ümit Boyner’in başkanlığını üstlendiği ve Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay jüri desteği sağladı. Ödüllerin yanı sıra şirketlerin değerlendirme sürecindeki kazanımlarının önemli olduğunu söyleyen Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, açıklamasında şunları söyledi: “Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan 23 Deloitte koçu, finalist şirketleri toplam 1000 saat inceledi.”


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