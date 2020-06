Türkiye'nin En Değerli Markaları Açıklandı! Doğtaş Kelebek İlk 100 Markadan Biri Oldu!

Pazarlama ile finans arasında köprü kurarak markalarla finansal sonuçları ilişkilendiren uluslararası iletişim şirketi Brand Finance, 2007 yılından beri düzenli olarak açıkladığı Türkiye’nin En Değerli 100 Markası Araştırması’nı bu yıl da yeni verilerle paylaştı. 2020 yılında “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” arasında gösterilen Doğtaş Kelebek’in marka değeri geçen yıldan bu yıla %10 artışla 13 milyon USD seviyesinde işaretlendi.

Evlere tarz ile uyumun aşkını taşıyan ve exclusive ürün yelpazesiyle dekorasyon tutkunlarının dikkatini çeken Doğtaş; evde keyfi ve konforu köklü geçmişinin verdiği güven ile yerleştiren kitlesel ve küresel marka Kelebek Mobilya; mutfakta işlevsel çözümleri kaliteli tasarımlar ile sunan Kelebek Mutfak; kişiye özel teknolojileri ile öne çıkan uyku dünyasının en yeni ismi Lova yatak; kaliteli, modüler ve işlevsel mobilyaları ulaşılabilir fiyatlarla internet müşterisinin hizmetine sunan Ruumstore.com markaları ile Doğtaş Kelebek, her alanda, hem yurtiçinde hem de yurtdışında ilerlemeye ve büyümeye devam ediyor.

Tüm markaları için en büyük hedeflerinin kaliteli, yenilikçi bir tasarım anlayışı ile üretmeye, büyümeye ve daha ulaşılabilir olmak için hem yurtiçinde hem de yurtdışında her noktada mağazalaşmaya devam etmek olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Türkiye’nin en değerli 100 markasından biri olmalarını ise şu sözleri ile değerlendirdi: “Bu yıl 85. Yıldönümü’nü kutladığımız Kelebek Mobilya, aynı zamanda Atatürk’ün imzası ile açılan Türkiye’nin ilk modüler mobilya markasıdır. Bu anlamda çok köklü bir geçmişi olan ve Türkiye’deki hemen herkesin bir şekilde temas ettiği ve güvendiği markalardan birisidir. ‘Biga’dan Sevgilerle’ diyerek tek bir mağaza ile yola çıkan ve kısa sürede Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda mağaza ile büyümeyi başaran Doğtaş ise kaliteyi dekorasyonda tarz anlayışıyla sunan ve bu anlamda mobilya sektörüne öncülük eden bir markadır. Böyle iki büyük markayı birleştiren ve hepsi kendi alanında uzman Lova yatak, Kelebek Mutfak ve Ruumstore.com markaları ile de anlamlı yolculuğunu sürdüren grubumuzun ise bu şekilde başarılara imza atması tesadüf değil, büyük bir emek, özveri ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Tüm markalarımız ile önceliğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını, güvenlerini boşa çıkarmayacak kalite ve hizmet ile karşılamaktır. Bu nedenle her çabanın mutlaka karşılık göreceği inancı ile çok çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızın ödüllerini de her zaman alıyoruz. Şimdi de bizim için çok anlamlı olan böyle bir yılda, Kelebek Mobilya’nın 85. Yıldönümü’nü kutladığımız bu günlerde açıklanan bu raporu ve en değerli 100 marka arasında yer alışımızı da ayrı bir mutluluk ile karşılıyoruz.”