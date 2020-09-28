Türkiye'nin elindeki en büyük koz: Doğal gaz keşfi ithal gazı ucuzlatacak

KPMG Türkiye Petrol ve Doğal Gaz Sektör Lideri Hakan Demirelli, doğal gaz ithalatının büyük bir kısmının Rusya'dan gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz cazip koşullu kontratların önünü açabilir. Bu gelişmeler, ithal gazın ucuzlayacağı yönünde ciddi beklenti yaratıyor." ifadelerini kullandı.

AA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yüzde 45-50 milyar metreküp seviyesinde olduğunu kaydeden Demirelli, bu miktarın yüzde 99'unun ithal edildiğini anımsattı.

"KEŞİF, MÜZAKERE MASASINDA ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRACAK"

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin enerjide dışa bağımlılığı azaltma ve arz güvenli açısından çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Demirelli, şu cümleleri kullandı:

"Makro ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, cari açığın en önemli nedeninin enerji ithalatı olduğunu unutmamak gerekir. Geçen yıl enerji ithalatına harcanan tutar toplam 41 milyar dolar civarındayken bunun yaklaşık 12 milyar doları doğal gaz için ödenmişti. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde mevcut uzun dönem doğal gaz tedarik kontratlarının yenilenme sürecine gireceğimiz düşünüldüğünde, bu keşfin ülke olarak müzakere masasındaki etkinliğimizi artıracağına hiç şüphe yok. "

"ÜRETİM 2023'TEN SONRA BAŞLASA BİLE TÜRKİYE'NİN ELİ GÜÇLENECEK"

Al ya da öde yükümlülüğünün kontrattaki gaz hacminin yaklaşık yüzde 80'i için geçerli olduğunu belirten Demirelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalan yüzde 20'sini almama şansı tanıyor. Bu yüzde 20'lik oran da düşük maliyetli LNG ithalatına imkan sağlıyor. Türkiye son dönemde doğal gaz fiyatlarındaki düşüşten faydalanmak amacıyla daha uygun fiyatlı LNG tedarikine yöneldi. Bu gelişmeler, kontrat yenileme sürecinde Türkiye'nin elini güçlendirmesi sebebiyle fiyatlama mekanizmasının ülkemiz lehine değişeceği ve ithal gazın ucuzlayacağı yönünde ciddi bir beklenti yaratıyor. Bu kapsamda, Karadeniz keşfi ülkemiz adına daha cazip koşulları olan ve kısa vadeli kontratların önünü açabilir."

Gelecek yıl süresi dolan kontratların yeniden müzakere edilmesinde Karadeniz'deki keşfin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çeken Demirelli, "Görüşmeler sırasında enerjide dışa bağımlılığımızdaki azalma ve ithalat kaynaklarımızın çeşitlenmesi iki önemli kozumuz olacak. Kendi gaz rezervimize sahip olmamız, bu gazın üretiminin 2023'den daha geç başlayacağı senaryoda bile elimizi güçlendiren bir gelişme." diye konuştu.