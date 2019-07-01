Türkiye'nin ahududu ihtiyacının tamamını karşılayan Bursa'da hasat dönemi üreticiyi güldürdü

Türkiye'de ahududu üretiminin tamamına yakınının karşılandığı Bursa'da hasadın olumlu hava koşullarının da etkisiyle verimli başlaması, üreticinin beklentisini artırdı. Dönüm başına ortalama 1 ton ürün alınan ahudududa geçen yılı olgunlaşma dönemindeki yağışlar nedeniyle yüzde 40'a varan rekolte kaybıyla kapatan Bursalı üreticileri, bu sene hava şartlarının iyi gitmesi memnun etti. Kestel ilçesine bağlı kırsal Alaçam Mahallesi'nde ahududu yetiştiren Ali Kurt, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır meyvecilikle uğraştığını söyledi.

Her yıl haziran ayının 15'i itibarıyla hasada başladıklarını belirten Kurt, "Ahududu hasadı temmuz ayının ortalarına kadar devam eder. Saat 07.00 gibi toplanmaya başlanır ve akşam 17.00-18.00'e kadar devam edilir. Ürün hassas olduğu için toplandıktan sonra hemen soğuk işlem görmesi lazım yoksa ziyan olur." dedi.

"BURSA'DA BU SENE 6 BİN TON ÜRETİM BEKLİYORUZ"

Kurt, ürünü kendilerinden alan tüccarların, ahududuyu iç piyasaya ve yurt dışına gönderdiğini dile getirdi. İç piyasada genellikle İstanbul'a satış yapıldığını belirten Kurt, "Geçen yıl fiyatlar düşüktü ve kilogram fiyatı 5 lira civarındaydı. Bu yıl üreticinin de yüzü güldü ve ahududunun kilogram fiyatı 9-10 lirayı buldu. Bursa'da bu sene 6 bin ton üretim bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl yağışlar nedeniyle ürünlerin kısa sürede büyük ölçüde dayanıklılığını yitirdiğini anlatan Kurt, "Bu yüzden buzhanede işlem görme olasılığı düşüyordu. Bu yıl doların da artması nedeniyle yurt dışından ithal ürün getiremediler. İç piyasadaki mala ihtiyaç duyulduğu için de yüzümüz biraz güldü." değerlendirmesinde bulundu.

"AKSU PEMBESİ" TOPLANIYOR

Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz ise ahududunun üreticiye getirisinin yaklaşık 5 yıldır iyi olmadığını söyledi. Bu sene rekolte beklentisinin yüksek olduğuna işaret eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl dolu ve yağışlar nedeniyle bir türlü para kazanamadık. Girdiler de yüksek olunca çiftçilerin çoğu ahududuyu söktü. Hem hava şartları hem de Türkiye'deki tüketimin az olmasından dolayı geçen sene bayağı bir sıkıntı yaşadık ancak bu sene rekolte güzel, fiyatlarımız da iyi. İnşallah güzel bir hasat bekliyoruz.

Ahududunun hasat zamanı, cinsine göre değişiyor. Şu anda 'aksu pembesi' olarak adlandırılan ahududu cinsi toplanıyor. Bunun hasadı bittikten sonra yediveren türler başlar. Bu da temmuzun sonu gibi başlar ve hava şartlarına göre eylüle kadar devam eder."

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de ilçeye bağlı kırsal Kıran ve Bahçekaya mahallelerinde 300 dönümden yılda yaklaşık 700 ton ürün alındığını ifade etti. Piyasada fiyat istikrarsızlığı olduğunu savunan Çelik, bu sorunun aşılması halinde ilçede üretimi artırabileceklerini sözlerine ekledi.

(AA)