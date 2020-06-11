Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Türkiye'den yapılan ithalatın boyutu, Yunan basınını çıldırttı: Türk Malı etiketiyle kuşatılmışız
11 Haziran 2020 Perşembe 12:40 | Son Güncelleme:

Türkiye'den yapılan ithalatın boyutu, Yunan basınını çıldırttı: Türk Malı etiketiyle kuşatılmışız

Türkiye'den yapılan ithalatın boyutu, Yunan basınını çıldırttı: Türk Malı etiketiyle kuşatılmışız

Yunanistan Ekonomi Bakanlığının ithalat rakamlarını açıklamasının ardından ortaya çıkan tablo, Yunan basınını çılgına çevirdi. Yunanistan'ın Türkiye'den 2018 yılında 1,8 milyar avroluk, 2019 yılında ise 1,9 milyar avroluk ithalat yapmış olmasıyla ilgili olarak, "Kilisemizdeki çandan elimizdeki silaha kadar her şeyin üstünde 'Made in Turkey' yazıyor, hiç utanmıyor musunuz?" ifadesi manşetleri süsledi.

Yunanistan Ekonomi Bakanlığının, ülkenin ithalat rakamlarını ve binlerce kalemlik ithalat ürünlerini açıklamasının ardından Yunanistan’ın “Made in Turkey” etiketiyle kuşatılmış olduğu ortaya çıktı.

Aksam.com.tr’nin Olympia’dan aktardığı habere göre, Yunanistan’ın Türkiye’den 2018 yılında 1,8 milyar avroluk, 2019 yılında ise 1,9 milyar avroluk ithalat yaptığı açıklandı.

Konuyla ilgili tepkisini manşetine taşıyan Olympia gazetesi, Yunan hükûmetine ağız sözlerle yüklendiği haberinde şu ifadelere yer verdi:

“İnanılmaz ama gerçek… Türk ekonomisine her yıl milyarlarca avro kazandırıyoruz, onlarsa bu paralarla bizim topraklarımızda ve deniz sahalarımızda cirit atıyor. Kilisemizdeki çanımızdan belimizde silaha kadar her şeyin üzerinde ‘Made in Turkey’ yazmasından utanmıyor musunuz?”

“Silahlı kuvetlerimiz sırtını Türkiye’ye yaslayamaz”

Söz konusu bilgilerin, Ekonomi Bakanlığı ve Yunanistan İstatistik Kurumu’na verilen bir soru önergesiyle ortaya çıktığı aktarıldı.

Türkiye’den ithal edilen ürünler arasında silah, tüfek, mermi, fişek, el bombası, mayın ve torpido gibi kalemler bulunduğu kaydedilen haberde, “Ne olursa olsun, silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz sırtlarını Türkiye’ye yaslayamaz.” denildi.

“Ordu üniformalarımızı da Türkiye üretiyordu”

Öte yandan, Yunanistan’ın askeri üniformalarının da bir dönem Türk şirketler tarafından üretildiğinin ortaya çıkmış olduğu hatırlatılarak, “Kalkınma Bakanlığı, ürün tedariğiyle ilgili kararlarını alırken kriter olarak yalnızca en iyi fiyatı veren şirketi seçmemelidir.” diye yazıldı.

“İthalat listesi o kadar uzun ki, aklınıza gelebilecek her şey var”

Son dönemdeki Yunan hükûmetlerinin izlediği politikalardan dolayı Yunanistan’daki tarım ve tekstile ilişkin özel sektörün büyük zorluklar yaşadığı kaydedilen haberde, şunlar kaydedildi:

“Arabalar, tarım aletleri, ilaçlar, kıyafetler, ayakkabılar, elektronik cihazların yanı sıra çelik dikenli telimizi ve fındığımızı bile Türkiye’den alıyoruz. Liste bunlarla da bitmiyor, aklınıza gelebilecek her şey var. İklim koşulları bu kadar iyi olan bir ülkenin tüm ihtiyaçlarını başka bir ülkeden karşılaması kabul edilemez. Hele de bunca sorun yaşadığı Türkiye’den.”
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde operasyon
Norveç'e camiye saldıran teröristin cezası belli oldu
Emlak Konut - Advertorial
Antalya'da akılalmaz olay... Polis böyle durdurdu!
Türkiye'den yapılan ithalat Yunan basınını çıldırttı: Türk malı etiketiyle kuşatılmışız
Darbeci Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar cevapladı

Darbeci Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar cevapladı

Karantinanın ardından kusursuz gelin olmanın 5 sırrı...

Karantinanın ardından kusursuz gelin olmanın 5 sırrı...

Çorum'da 'aslan görüldüğü' iddiası heyecana neden

Çorum'da ''aslan görüldüğü'' iddiası heyecana neden oldu

Yaşanmış en garip ve kokutucu olaylar

Yaşanmış en garip ve kokutucu olaylar