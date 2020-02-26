Türkiye'den tarihi rekor! Tam 164 ülkeye gönderdik

Savunma Sanayii Başkanlığının koordinesinde hız kazanan yerli ve milli projeler sadece sahada güvenlik güçlerine çok büyük kabiliyetler kazandırmakla kalmıyor, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

UÇAK VE HELİKOPTER ÜRÜNLERİ İLK SIRADA

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın haberine göre; Savunma ve havacılık sanayiinde 2018 yılında 162 ülkeye ihracat yapılırken, geçen yıl listeye iki ülke daha eklendi. Böylece Türkiye, 164 ülkeye savunma ve havacılık sanayii ürünleri ihraç etti.

İhracat ürünlerinin ilk sırasında ‘Uçak ve helikopterlerin diğer aksam ve parçaları’ yer aldı. 2018 ocak-aralık döneminde 554 milyon 253 bin dolar olan bu ürün gamında 2019 yılının aynı döneminde 612 milyon 159 bin dolara ulaşıldı.

DENİZ İÇİN ÜRETİLEN ÜRÜNLER YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları ise en çok ihracat seviyesine ulaşılan ikinci kategori oldu. 2018’de 309 milyon 695 bin dolar olan ihracat tutarı, geçen yıl yapılan yeni ihracatın ardından 536 milyon 354 bin dolara yükseldi. Söz konusu ihracat kalemi aynı zamanda 2018-2019 verileri incelendiğinde sağladığı 226 milyon 658 bin dolarlık yükselişle ‘en çok artış sağlanan alan’ olarak da öne çıktı.

En çok ihraç edilen ilk 20 ürün listesinin üçüncü sırasında ise 417 milyon 129 bin dolarla ‘Diğer taşıtlar için turbo jetler ve turbo pervanelere ait aksam ve parçalar’ yer aldı.

Türk savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamlarında bir diğer dikkat çeken nokta ise deniz ve nehir seyahatleri için savunma amaçlı elektronik alet ve cihazlar kategorisi oldu. 2018 yılında bu konuda herhangi bir ihracat yapmayan Türkiye, 2019’da ise 33 milyon 513 bin dolarlık bir ihracat hacmine ulaştı.

İHRACATTA TARİHİ REKOR KIRILDI

Savunma ve havacılık sanayii ihracat rakamlarının ülkeler bazlı sıralamasında ise ilk sırayı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi NAFTA ülkeleri aldı. ABD, Kanada ve Meksika’nın yer aldığı NAFTA ülkelerine 2019 yılında yapılan toplam ihracat 841 milyon 100 bin dolar oldu.

Listenin ikinci sırasında ise oldukça hareketli dönemler yaşayan Orta Doğu yer aldı. Bölgedeki ülkelere 2018 yılında 311 milyon 200 bin dolarlık ürün ihraç eden Türkiye, 2019 yılında bu tutarı 710 milyon 100 bin dolara çıkarma başarısını gösterdi.

En çok ihracatın yapıldığı üçüncü bölge AB ülkeleri oldu. 2018’deki ihracat seviyesini geçen yıl daha da yukarı taşıyan Türkiye, 555 milyon dolarlık ürünü AB bölgesine ihraç etti.

Türkiye böylece 2019 yılında 164 ülkeye toplam 2 milyar 740 milyon 988 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayii ihracat hacmine ulaştı ve ocak-aralık bazlı dönemlerde rekor kırdı.