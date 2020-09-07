Türkiye'den sigortada bölgesel lider çıkıyor

Kamu sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında birleşme süreci tamamlandı ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda ‘Türkiye Sigorta’ tanıtıldı. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni’nde 2016 yılında gelecek nesillere güçlü bir ekonomi bırakma hedefiyle Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşunu gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Fonun, kuruluşundan bu yana geçen 4 yıllık sürede 8 farklı sektörden, 20 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştığını vurgulayan Erdoğan, “Bugün de sigorta sektörümüze yeni bir vizyon kazandıracağına inandığım stratejik bir hamleyi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

MALİYETLER DÜŞECEK



Geçen yıl açıkladıkları yeni ekonomi programında sigortacılık ve bireysel emeklilik alanındaki reformları hızlandıracaklarını ilan ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecekler. Böylece 38 bölge ve 2 bin 620 çalışanla, şimdilik, 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz.” Erdoğan, atılan bu adımın sadece sigortacılık sektörüne değil finans piyasasına ve reel ekonomiye de önemli katkılarının olacağını belirterek, “Türk sigorta ve emeklilik sektörü ne kadar yüksek düzeyde fon biriktirirse ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına o derece destek verecektir. Devletin desteği ve teşvikiyle fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir. Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

ZİRVEYE TAŞIYACAK



Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye sigorta yenilikçi bakış açısıyla sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenecektir. Önümüzdeki dönemde sektörde hem sigorta hem de emeklilik tarafında önemli gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz. Türkiye’den bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyorum. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta’nın sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum.”

15 MİLYON MÜŞTERİSİ VAR



6 kamu kurumu tek çatıda birleşirken, Başkan Erdoğan, “2 bin 620 çalışanla, şimdilik 15 milyon müşteriye hizmet veren ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz” dedi.

İLK POLİÇE KARADENİZ GAZINA



Karadeniz’de doğalgazın çıkarıldığı Tuna-1 kuyusu 883 milyon liraya sigortalandı. Türkiye Sigorta’nın kestiği poliçeyi Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

EKONOMİYİ YENİDEN RAYINA OTURTTUK



Dünyada yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde, yatırımlara hız verdiklerini vurgulayan Erdoğan, attıkları normalleşme adımlarıyla ekonomiyi yeniden rayına oturttuklarını ifade etti. Ağustos ayına ilişkin göstergelerin, yakalanan ivmenin sürdüğüne işaret ettiğini belirten Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

SİPARİŞTE REKOR



“Reel kesim güven endeksi ağustosta 105.2 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksi 85.9’a çıktı. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 73’e yükseldi.” Erdoğan, normalleşmeyle birlikte ihracattaki toparlanmanın sürdüğüne işaret ederek, “Firmalarımızın aldığı yeni ihracat siparişlerinde gözle görünür iyileşmeler yaşanıyor. Yeni siparişlerin son 2.5 yılın en yüksek değerine ulaştığını müşahede ediyoruz” dedi.

TOPARLANMA DAHA CİDDİ HİSSEDİLECEK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Türk sigortacılık sektörü için tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Albayrak, şunları söyledi: “Kamunun gücü, Varlık Fonu’nun sağlayacağı güvenle Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kâr güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak. Türkiye Sigorta’nın global bir marka olma hedefiyle ülkemizdeki sigorta sektörünü küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacağından eminiz.” Albayrak ayrıca, “Çok yakın bir dönemde toparlanmanın, ekonominin tüm paydaşları, tüm vatandaşlarımız nezdinde çok daha ciddi şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız” dedi.