Türkiye'den Davos'ta 'endüstri 4.0' hamlesi

Geçtiğimiz eylül ayında Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) platform üyeliğine kabul edilen ilk işveren sendikası olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), işbirliğini bir üst seviyeye taşıdı. MESS, Türkiye sanayiini geleceğe hazırlamak için kurduğu MEXT Teknoloji Merkezi’yle, WEF’in ‘Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağı’na (Center for the Fourth Industrial Revolution Network-C4IR) katıldı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Davos’ta imzalanan söz konusu işbirliğiyle MEXT, dünyada çok az sayıda bulunan, WEF’e bağlı merkezlerden biri olarak tescillendi. Merkez, dünyada yürütülen tüm teknoloji uygulamalarına dair ilk elden bilgiler edinecek, ileri teknoloji uygulamalarını yaygınlaştırmak için Türkiye’ye özel projeler geliştirecek. Nesnelerin interneti (IoT), robotlar, yapay zeka (AI), otonom araçlar, dronelar ve blockzincir gibi pek çok kritik konu için yol haritaları hazırlanacak. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Türkiye’de sanayinin dijital dönüşümü konusunda üstlendiğimiz öncü rolü global arenaya taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, 60 yıldır elektrik motoru üreten GAMAK firmasının fabrikasını ziyaret etti.

SANAYİCİYE POZİTİF KATKI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, şunları söyledi: “Kurulacak bu merkez, çok taraflı işbirliklerine açtığı kapıyla hem sanayicimize hem de kamudaki karar alma süreçlerine pozitif katkılar sunacak. Ayrıca bu sayede, ülkemizde atılan adımları küresel platformlara taşıyacağız.”