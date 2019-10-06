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  3. Türkiye'den 6 ülkeye çağrı: Engelleri kaldıralım ticareti artıralım 

Türkiye'den 6 ülkeye çağrı: Engelleri kaldıralım ticareti artıralım 

Türkiye'den 6 ülkeye çağrı: Engelleri kaldıralım ticareti artıralım 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Türk Keneşi’ne seslendi: Vize ve geçiş belgesi gibi ticareti zorlaştıran engelleri kaldıralım.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Türk İş ve Yatırım Birinci Forumu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirildi. Türk Keneşi ve Özbekistan Hükümeti işbirliğinde ilk kez düzenlenen foruma Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan’dan 600’dan fazla işadamı ve yetkili katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Ekim tarihinde Bakü’de düzenlenecek zirvede, Özbekistan’ın Türk Keneşi’ne üye olacağını kaydetti. 

1.1 TRİLYON $’LIK EKONOMİ

Hisarcıklıoğlu, “6 farklı ülkesi olan tek milletiz. 1.1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. Yani bir araya gelince, küresel bir güç haline geliriz” dedi. Bu ülkeler arasındaki toplam ticaret hacminin 9 milyar doları oluşturduğunu ve bunun mevcut potansiyelin çok altında olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Türk Konseyi üyesi ülkelerde yaklaşık 15 milyar dolarlık toplam yatırımının olduğunu söyledi. 

İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov ise, forumun işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi. Türk dili konuşan ülkelerin Özbekistan’ın önemli ticari ortağı olduğunu aktaran İkramov, bu ülkelerin işadamlarının katılımıyla Özbekistan’da toplam 2 bin 500’den fazla yabancı işletmenin kurulduğunu anımsattı.

VİZE OLMAMALI

Ticaretin barış ve refahın en büyük kaynağı olduğuna dikkati çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Birbirleriyle ticaret yapan kavgayı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Bu nedenle önce ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Aramızdaki vize ve geçiş belgesi gibi ticareti zorlaştıran her engeli tespit edip, kaldırmalıyız.”

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