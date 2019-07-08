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  3. Türkiye'de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği oldu: Pazarın cirosal büyüklüğü 1.2 milyar TL

Türkiye'de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği oldu: Pazarın cirosal büyüklüğü 1.2 milyar TL

Türkiye'de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği oldu: Pazarın cirosal büyüklüğü 1.2 milyar TL

Türkiye’de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği olurken, onu yer fıstığı takip ediyor. Türkiye, kuruyemiş tüketiminde kişi başına 10.8 kilogram ile dünyada ikinci durumda bulunuyor.

Yazla beraber tüketimi tavan yapan ay çekirdeğine yılda 1,2 milyar TL harcıyoruz. Piknikte, parkta her yerde tüketilen kuruyemişin yıldızı, sektörün yüzde 50'sini oluşturuyor.

Türkiye'de en çok tüketilen atıştırmalık ay çekirdeği olurken, onu yer fıstığı takip ediyor.

Ülkemiz kuruyemiş tüketiminde kişi başına 10.8 kilogram ile dünyada ikinci durumda bulunuyor.

Tadim Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen son rakamları payşatı;

- Türkiye'de kuruyemiş pazarının büyüklüğü 4.84 milyar TL, bunun yüzde 75'i açık, geri kalanı ise ambalajlı.

- En çok tüketilen kuruyemiş ay çekirdeği ve özellikle yaz aylarıyla beraber tüketimi tavan yapıyor.

- Sektörün yüzde 50'si ay çekirdeğinde dönüyor. Onu yer fıstığı ve karışık kuruyemiş takip ediyor.

- 2018'de Türkiye'de ay çekirdeği üretimi 125 bin ton olarak gerçekleşti. Pazarın cirosal büyüklüğü 1.2 milyar TL. 2018'de hanelerin yüzde 84'üne ay çekirdeği girdi. Bir önceki yıla göre tüketim oranı yüzde 7 arttı.

- 2018'de 40.6 tonluk ambalajlı ay çekirdeği tüketimi gerçekleşti...

Milliyet 

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